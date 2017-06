Đột kích quyết tâm “phục sinh” khẩu Rifle đã bị “tuyệt chủng” trong bản update mới

Trong bản update 1255, với sự ra mắt của QCMM Hexagon, Đột Kích quyết tâm vực dậy một khẩu Rifle đã bị “thất sủng” từ lâu: Famas.

Xuất hiện đã từ rất lâu trong Đột Kích, Famas có thể được xem là một trong những khẩu Rifle thuộc thế hệ “F1” của tựa game FPS hàng đầu Việt Nam này. Tuy vậy, do không có gì nổi trội so với những ông lớn như M4, AK hay các báu vật Rifle được update về sau, Famas nhanh chóng bị lãng quên và “tuyệt chủng” do không ai sử dụng, cho dù vẫn được bày bán trong Shop. Vả lại, hơn 8 năm trời Famas không xuất hiện bất cứ một phiên bản báu vật nào cũng là lý do khiến người chơi quên mất sự tồn tại của nó.

Famas – khẩu Rifle đời đầu của Đột Kích từ lâu đã bị lãng quên

Thế nhưng, tại bản update 1255, sự xuất hiện của seri vũ khí Hexagon trong QCMM cùng tên đã như một lời nhắc nhở của NPH đến các game thủ về sự tồn tại của Famas trong Đột Kích. Lần đầu tiên trong lịch sử, phiên bản báu vật của khẩu súng “bị lãng quên” này đã xuất hiện với tên gọi: Famas Hexagon.

Famas Hexagon – phiên bản báu vật đầu tiên của Famas đã xuất hiện tại Việt Nam

Với việc ra mắt chung cùng 2 loại vũ khí khác trong QCMM Hexagon thì tỉ lệ Famas được “đưa trở lại” vào các phòng chơi Đột Kích là rất cao. Với ngoại hình bắt mắt và 5 viên đạn cộng thêm mỗi băng, Famas Hexagon còn sở hữu tốc độ thay đạn và xả đạn cực kỳ nhanh, không hề thua kém một khẩu Rifle nào khác. Ưu điểm về tốc độ sẽ là điểm cộng giá trị, bù đắp cho lượng damage chỉ ở mức trung bình khá của Famas. Ngoài những đặc điểm thông thường, Famas (cả bản GP lẫn báu vật) còn có một cách bắn khác hẳn các khẩu Rifle khác đó chính là chế độ bắn chùm (burst) 3 viên một. Tuy nhiên chế độ bắn này được thêm vào có lẽ chỉ để cho giống với thực tế, chứ cũng không thực sự hiệu quả trong game bởi bắn ở chế độ này, thời gian delay giữa mỗi loạt bắn rất cao.

Quang Brave trải nghiệm tốc độ ra đạn cực nhanh của Famas Hexagon

Có thể nói việc “làm lại” những khẩu súng bị lãng quên bằng phiên bản báu vật là những việc làm cần thiết để gia tăng sự đa dạng vũ khí trong Đột Kích, cũng như hồi sinh lại những dòng súng huyền thoại năm xưa. Ngoài Famas, hy vọng sẽ còn nhiều những khẩu súng sẽ có phiên bản báu vật cho riêng mình như G36K, AK74… trong tương lai.