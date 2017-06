Bằng chứng cho thấy chẳng ai thích chơi game cũ, dù nó có hay đến đâu

Câu chuyện chơi game cũ trên máy console mới đã chứng minh rằng, những thứ game thủ đòi hỏi chưa chắc đã là những thứ họ cần và sử dụng nhiều nhất.

Hồi dầu tuần, Sony đã khiến báo giới tốn chút giấy mực khi giám đốc Marketing của PlayStation, Jim Ryan đã lên tiếng cho biết việc hỗ trợ game cũ trên những cỗ máy chơi game mới là thứ ai ai cũng đòi hỏi, nhưng mà rốt cuộc khi chiều chuộng khách hàng, làm mọi cách để chơi được game cũ và tung ra tính năng đó, thì… chẳng một ai thèm chơi cả, vì họ mải chơi game bom tấn mới ra mắt hết rồi.

Đầu tiên người ta cũng cứ tưởng ngài giám đốc của Sony đang châm chọc Microsoft với khả năng chơi game Xbox 360 trên Xbox One, thứ mà PS4 không có, thế nhưng mọi chuyện bắt đầu sôi động, khi trang tin Ars Technica đăng tải kết quả một công trình nghiên cứu độc lập.

Nghiên cứu này chỉ ra, sự thật giống hệt như Jim Ryan chia sẻ, khoảng thời gian game thủ sở hữu Xbox One ngồi chơi game cũ trên Xbox 360 là rất, rất, rất thấp, chỉ khoảng 1,5% tổng số thời gian sử dụng cỗ máy chơi game này mà thôi. Hiểu một cách đơn giản, con số 1,5% này có nghĩa là nếu bạn cứ ngồi 8 tiếng trước chiếc máy Xbox One, thì bạn chỉ chịu bỏ ra 7 phút đồng hồ ngắm nghía lại những tựa game tuyệt hay của thế hệ trước. Còn lại 7 tiếng 53 phút kia, bạn sẽ đắm mình trong những nội dung số mới mẻ, như chơi game mới ra mắt, xem phim trên Netflix, vào YouTube, hoặc thậm chí là… gọi Skype cho nhau thông qua Xbox One nữa!

Từ trước đến nay, khả năng tương thích ngược, khái niệm mỹ miều mô tả việc chơi những game vốn được phát triển cho nền tảng phần cứng cũ trên máy chơi game console mới luôn là điều những game thủ kỳ cựu mong muốn có được. Suy cho cùng, đó cũng là điều dễ hiểu, vì những game thủ già luôn có một kho đĩa khổng lồ trải qua biết bao thời kỳ và bao thiết bị. Khi chiếc máy mới được mua về, việc chơi những game cũ luôn là điều khó khăn vì phải lấy máy cũ ra, cắm điện, cắm dây cáp vào TV, đôi lúc rất phiền phức. Vì thế cho nên tương thích ngược là một tính năng hết sức tiện lợi cho game thủ.

Thế nhưng biểu đồ trên đây đã chứng minh rằng, những thứ game thủ đòi hỏi chưa chắc đã là những thứ họ cần và sử dụng nhiều nhất.

Đương nhiên những con số trên đây không phải được đưa ra để khẳng định rằng tương thích ngược là lỗi thời, thừa thãi và cần bị loại bỏ. Đến thời kỳ PS5, PS6 nếu có, chắc chắn việc chơi game cũ trên những hệ máy mới vẫn luôn là nhu cầu tất yếu không thể tách rời, dù rằng nó không phải tính năng tốn thời gian chơi game nhất của chúng ta.