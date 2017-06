Hóa ra tiếc tiền triệu mua game bản quyền này là sự lựa chọn đúng của game thủ Việt Nam

Bốn tháng trời, từ 71 nghìn tụt xuống còn 3 nghìn người chơi, con số đáng sợ nói lên sức hút của tựa game For Honor đang dần biến mất

Hồi mới ra mắt, For Honor là một tựa game vừa độc đáo với cách chơi giáp lá cà ấn tượng đến ngoạn mục, cộng thêm vào đó là engine đồ họa đẹp mắt. Khi ấy, Ubisoft là ông trùm đúng nghĩa đen khi chỉ trong 3 tuần đã tung ra cùng lúc hai quả bom tấn, For Honor vào giữa tháng 2, và Ghost Recon Wildlands vào đầu tháng 3. Được phát hành chính thức vào ngày 14/2, For Honor được kỳ vọng là tựa game đánh dấu bước ngảy vọt lớn của Ubisoft. Sau thời gian đầu ra mắt, For Honor đã nhận được nhiều nhận xét tích cực từ giới chuyên môn và cộng đồng game thủ. Hầu hết các ý kiến đánh giá đều tập trung khen ngợi về đồ họa và lối chơi của game. Nhiều người còn cho rằng đây là một trong những tựa game hay nhất mà Ubisoft phát hành trong 10 năm qua.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nghĩa là gần tròn 4 tháng ra mắt chính thức, For Honor đã chẳng còn lại gì. Hồi thử nghiệm open beta, Ubisoft hoan hỉ thông báo rằng game có tới 71 nghìn CCU. Khi game ra mắt chính thức, đòi hỏi game thủ mua key bản quyền, con số này tụt xuống còn có 45 nghìn người. Vậy bây giờ thì sao? Ngay cả khi Season 2 được tung ra, với nhân vật và map thi đấu mới toanh, Ubisoft cũng không thể nào cứu vãn được For Honor.

Theo số liệu của Githyp, giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 3.100 người chơi tựa game hành động từng nổi đình nổi đám này. Bốn tháng trời, từ 71 nghìn tụt xuống còn 3 nghìn, con số vừa đáng sợ vừa mô tả được những vấn đề của Ubisoft trong việc vận hành trò chơi và cập nhật những nội dung mới cho For Honor.

Dĩ nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. Chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, lượng người chơi của For Honor đã giảm sút trầm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ này được chỉ ra là vì hai lý do. Một là hệ thống máy chủ yếu, game thủ thường xuyên bị mất kết nối trong khi chơi. Thứ hai là vì tính cân bằng trong game không được đảm bảo, class Peacekeepers quá mạnh so với phần còn lại.

Những vấn đề này được cộng đồng game thủ For Honor bàn tán và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trên Reddit. Tuy nhiên một điều khá khó hiểu là nhà phát hành Ubisoft gần như đã làm ngơ với tất cả. Họ vẫn duy trì một hệ thống máy chủ trì trệ và không đưa ra bất cứ động thái nào để cân bằng lại trò chơi. Chính điều này đã làm nhiều game thủ tức giận. Họ đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua trò chơi này tuy nhiên lại không thể nhận được những dịch vụ tốt nhất.

Với trường hợp của For Honor, đây không phải lần đầu tiên mà Ubisoft bị người chơi phản đối quyết liệt đến vậy. Tình trạng “đầu voi đuôi chuột” của For Honor khiến nhiều người liên tưởng đến Tom Clancy's The Division, tựa game đã được Ubisoft phát hành trong năm 2016. Sau thời gian đầu nổi đình nổi đám, The Division cũng nhanh chóng bị lãng quên với lượng người chơi sụt giảm chóng mặt.