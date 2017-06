T.O.P phải đeo máy thở sau khi uống quá liều thuốc trầm cảm

Tình trạng sức khỏe của T.O.P được bệnh viện công bố trong họp báo tại Seoul, Hàn Quốc chiều 7/6.

Tình trạng hôn mê của ca sĩ T.O.P hiện là tâm điểm làng giải trí Hàn Quốc. Sáng nay, mẹ của anh khẳng định trên Edaily con trai bà đang nguy kịch, dù trước đó cảnh sát cho biết trên Osen ca sĩ không nguy hiểm tính mạng, có thể phục hồi sau một, hai ngày. T.O.P bị bất tỉnh, phải nhập viện ngày 6/6.

Hàng loạt thông tin trái chiều khiến bệnh viện nơi T.O.P điều trị phải tổ chức họp báo công bố tình hình của anh.

Bệnh viện tổ chức họp báo công bố tình trạng của T.O.P.

Bác sĩ cho biết từ lúc nhập viện đến nay, T.O.P vẫn chưa lấy lại ý thức, cần phải đeo máy thở để điều trị. Anh chỉ có thể phản ứng với tác động mạnh bên ngoài. Ngoài ra, anh cần điều trị tâm thần.

Hiện bệnh viện chưa xác định anh uống loại thuốc nào, nhưng qua xét nghiệm, bác sĩ cho rằng nó chứa thành phần thuốc ngủ, chống trầm cảm.

T.O.P chịu đựng bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu thời gian dài. Bạn của anh tiết lộ gần đây ca sĩ mất ngủ trầm trọng, tinh thần không ổn định. Từ lúc được đưa đi cấp cứu, người thân túc trực bệnh viện. Ngày 7/6, mẹ anh được vào thăm con 30 phút.

* T.O.P xuất hiện sau tai tiếng dùng cần sa

Trước đó, T.O.P bị khởi tố không giam giữ vì sử dụng chất cấm. Ca sĩ bị trục xuất khỏi Sở cảnh sát Gangnam - nơi anh phục vụ quân sự từ tháng 2 - và được chuyển sang đơn vị khác. Quân đội sẽ căn cứ mức phạt để đưa ra hướng xử lý với T.O.P trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

T.O.P sinh năm 1987, tên thật là Choi Seung Hyun. Ngoài hoạt động trong nhóm Big Bang, anh còn đóng một số phim như I Am Sam, Iris, Nineteen... Năm 2016, anh hợp tác cùng Trương Bá Chi trong Out of Control. Trước T.O.P, G-Dragon của Big Bang phải tạm xa làng giải trí do bị cáo buộc sử dụng cần sa.