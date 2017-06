Phụ huynh “đội nắng, đội mưa” chờ con làm bài thi

Trong 2 ngày 6-7/6, tại Tp Vinh (Nghệ An) có 2 hình thái thời tiết hoàn toàn đối lập nhau. Kiểu thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sức khỏe của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Dù vậy, hàng trăm phụ huynh vẫn “đội nắng, hứng mưa” chờ con hoàn thành bài thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 6-7/6. Đây là một trong 2 kỳ thi quan trọng của tỉnh Nghệ An. Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có gần 29.000 hồ sơ đăng kí dự thi nhưng chỉ có hơn 26.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập. Nghĩa là có khoảng gần 3.000 thí sinh sẽ phải học các trường ngoài công lập. Do vậy, cạnh tranh 1 suất vào trường THPT công lập và các trường top đầu thành phố như Huỳnh Thúc Kháng, Lê Viết Thuật… cũng là một cuộc chạy đua khá căng thẳng của các thí sinh.

Tại thành phố Vinh, hầu hết các thí sinh được bố mẹ “tháp tùng” đến điểm thi. Trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao ngay từ đầu buổi sáng. Đến buổi chiều, môn Ngoại ngữ thời gian làm bài là 60 phút, để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, thời gian thi được “đẩy” xuống 15h. Tuy vậy, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao trong quãng thời gian diễn ra thi.

Phụ huynh dõi vào sân trường chờ đợi con hoàn thành bài thi

Phía ngoài các điểm thi, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con hoàn thành bài làm của mình. Ô, áo chống nắng, tán cây hay bất kỳ bóng râm nào đều được phụ huynh tận dụng triệt để để trốn cái nắng như thiêu đốt. Những khuôn mặt căng thẳng, lo lắng chỉ dãn ra khi thấy con bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Nếu như ngày đầu tiên của kỳ thi diễn ra trong tiết trời nắng nóng thì sang ngày thứ hai, thời tiết có vẻ khá ủng hộ các sĩ tử. Khoảng 8h30 ngày 7/6, một trận mưa rào đổ xuống thành phố Vinh và kéo dài cho đến gần 10h, trời chuyển mát. Cơn mưa lớn và bất ngờ nhưng các phụ huynh mặc áo mưa, che ô kiên nhẫn chờ con.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông được phụ huynh che mưa khi làm nhiệm vụ phân luồng trước điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Anh Thanh - phụ huynh thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nói: “Bố mẹ thì mưa hay nắng không vấn đề gì. Chỉ mong ở trong phòng thi con làm bài tốt là vui rồi. Cháu trải qua kỳ thi quan trọng, tôi xin phép nghỉ làm để đưa cháu đi. Có bố đi cùng động viên cháu cũng vững tâm hơn”.

Ở ngoài cổng trường thi, chị Phan Thị Thanh Hà có con trai tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không giấu khỏi lo lắng. Mặc trời mưa, chị Hà cầm ô, đứng nép vào cánh cổng, cố gắng nhìn vào phía trong, hi vọng con mình là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất.

“Hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ hôm qua cháu làm khá tốt. Tối qua cháu vẫn còn tranh thủ ôn lại môn Toán để sáng nay thi. Không biết có làm tốt không?”, chị Hà tâm sự.

Vừa thấy con xuất hiện ở cổng, chị Hà tiến đến, vừa che ô cho con khỏi ướt vừa hỏi han tình hình. Nghe con bảo làm bài không tốt như kỳ vọng, chị Hà chỉ biết động viên con. “Đề khó thì khó chung, nhưng thấy con như vậy mình cũng thương quá”.

Sau mỗi buổi thi, tâm trạng của mỗi người bố, người mẹ cũng cùng chung với tâm trạng của con mình với những nụ cười mãn nguyện, ánh mắt tư lự hay cả những giọt nước mắt mùa thi….

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An:

Hoàng Lam