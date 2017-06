Khen thưởng tổ trưởng tổ dân phố truy bắt cướp tiệm vàng

Sáng 7/6, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng 3 triệu đồng cho ông Ngô Mới - tổ trưởng tổ dân phố 45 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vì đã dũng cảm truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại tiệm vàng Đại Lợi (Chanh).

Tại buổi thăm, Đại tá Trần Mưu cảm ơn và ghi nhận tinh thần dũng cảm của ông Mới trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng.

Đại tá Trần Mưu cũng chúc cho ông Mới sớm bình phục sức khỏe để về nhà và tiếp tục trong công tác phòng chống tội phạm.

Như Dân trí đã đưa tin, tối ngày 5/6, Huỳnh Khắc Vinh (sinh năm 1995, sinh viên, trú ở Quảng Nam) nhiều lần đảo xe trước tiệm vàng Đại Lợi (Chanh) ở đường Lê Văn Hiến để quan sát, tìm cơ hội. Đến 20h40, lợi dụng lúc anh P., con của chủ tiệm vào sau nhà uống nước, Vinh dựng xe máy cách tiệm chừng 5m rồi cầm viên đá tiến đến đập vỡ tủ kính trưng bày và mới lấy được một vài món trang sức (khoảng 1 lượng vàng tây).

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên ông Ngô Mới vì đã dũng cảm truy bắt cướp

Nghe tiếng kính vỡ, anh P. vớ chiếc ghế nhựa chạy ra đánh trúng người của Vinh và giữ không cho Vinh tẩu thoát.

Cùng lúc đó, ông Ngô Mới (tổ trưởng tổ dân phố 45) ở nhà đối diện nghe tiếng hô có cướp nên đã chạy ra đường chặn đầu xe của Vinh. Ông Mới đạp chặn xe của Vinh lại nên bị thương ở chân. Sau khi đối tượng bỏ trốn, ông Mới được người dân đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo các bác sĩ, ông Mới bị bể gót chân.

Từ những chứng cứ thu thập được, đến sáng ngày 6/6, Công an TP Đà Nẵng đã mời Huỳnh Khắc Vinh về Công an TP Hội An làm việc.

Tại đây, đối tượng đã thừa nhận đã gây ra vụ cướp do thiếu tiền tiêu xài. Tuy nhiên, toàn bộ số vàng Vinh lấy được đã rơi vãi trong lúc giằng co với anh P.

Trước đó, thay mặt UBND quận Ngũ Hành Sơn, ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng ông Ngô Mới số tiền 2 triệu đồng.

Khánh Hồng