Bắt 7 nghi phạm dùng dao và tuýp sắt đâm chém người giữa ban ngày

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam 7 nghi phạm liên quan đến vụ dùng dao phóng lợn và tuýp sắt đâm chém người giữa ban ngày tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 7/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Huệ – Trưởng Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sáng 4/6, tại khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng xông đến đánh Nguyễn Danh Trường, Đỗ Quang Hưng, Hoàng Đức Chung. Nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Từ Sơn đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 4/6, anh Nguyễn Danh Trường (SN 1979, thường trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) đang ngồi uống nước ở quán Cafe tại phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (cạnh nhà anh Trường thuê mở cửa hàng) bỗng dưng bị một nhóm đối tượng đi xe trên 5 đến 6 chiếc taxi cầm dao phóng lợn và tuýp sắt xông đến đâm chém, đánh đập.

Mặc dù, anh Trường cố chạy lên tầng 2 thoát thân nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo đánh, chém. Đến khi thấy nạn nhân gục xuống, các đối tượng mới dừng lại, sau đó quay xuống đập phá đồ đạc trong quán nước. Hậu quả anh Trường bị đa thương tích, vỡ đầu trên ngoài xương chầy và xương má phải, sưng gối phải, chân phải, sưng vùng đầu, một vết thương ở chân.

Một nhóm còn lại khoảng chục đối tượng xông vào cửa hàng của anh Trường đuổi đánh Đỗ Quang Hưng và Hoàng Đức Chung (cùng sinh năm 1993, trú tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, là nhân viên cửa hàng của anh Trường). Hưng bị các đối tượng chém vào lưng và bị vụt tuýp sắt liên tiếp vào người. Chung bị thương tích nhẹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa anh Trường và Hưng đi Bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong ngày 4/6, Công an thị xã Từ Sơn đã triệu tập một số đối tượng được cho là đã tham gia vụ việc. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, nhanh chóng, khẩn trương điều ta làm rõ vụ việc. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 7 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an thị xã Từ Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích của các nghi phạm, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ việc.

Bá Đoàn