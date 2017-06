Chọn đúng ngày sinh nhật đi trộm trâu, bán được 30 triệu đồng

Biết gia đình ông Điểm có một con trâu, Đặng Văn Pảng chọn đúng ngày sinh nhật của mình, lẻn vào chuồng dắt trộm trâu mang đi giấu, sau đó đem bán được 30 triệu đồng.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Pảng (25 tuổi, trú tại thôn Cuôm, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, Công an huyện Vị Xuyên nhận tin báo của Công an xã Trung Thành về việc gia đình ông Trần Văn Điểm (trú tại thôn Trung Sơn, xã Trung Thành) bị mất trộm một con trâu trị giá trên 30 triệu đồng. Khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, công an huyện Vị Xuyên tập trung xác minh, điều tra, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng trộm cắp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Đặng Văn Pảng, trú cùng xã với gia đình ông Điểm.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Văn Pảng khai nhận, khoảng tháng 2/2017, Pảng có làm bốc xếp gỗ thuê gần nhà ông Điểm. Biết nhà ông Điểm có một con trâu, Pảng nảy sinh ý định trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 0h30 ngày 23/5, đúng ngày sinh nhật của mình, Pảng lẻn vào chuồng trâu nhà ông Điểm dắt trâu đem đi giấu, sau đó mang bán được 30 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên