Hành khách nhảy từ cửa sổ máy bay để thoát thân

Sau khi hạ cánh, tiếp viên hàng không đã hét lên và sơ tán khẩn cấp hành khách khỏi máy bay vì đọc được lời đe dọa đánh bom.

Sáng 6/6, chiếc máy bay của hãng Virgin Australia hạ cánh xuống sân bay quốc tế Albury, kết thúc hành trình chở 68 người từ thành phố Sydney, News đưa tin.

Khi hành khách đứng dậy chuẩn bị lấy đồ đạc trên cabin, họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của tiếp viên: Chạy, chạy mau, mọi người chạy nhanh ra khỏi máy bay mau!.

Sân bay Albury náo loạn vì thông tin khủng bố giả.

Sau đó, mọi người được sơ tán khẩn cấp khỏi máy bay. Phần lớn đều để lại đồ đạc cá nhân. Nhiều người đã thoát hiểm bằng cách trèo qua cửa sổ máy bay và nhảy xuống đất từ độ cao 1,2 m. Cảnh sát Albury cũng có mặt ngay sau đó để hỗ trợ người dân và kiểm soát tình hình.

Đại diện phía cảnh sát cho biết sau khi máy bay hạ cánh, một tiếp viên đã phát hiện ra tờ giấy trong toilet, ghi lại lời đe dọa đánh bom. "Chủ nhân" của lời nhắn khủng bố này bị bắt ngay sau đó. Đó là một người đàn ông, tầm 30 tuổi. Người này sẽ bị khép vào tội danh đe dọa an toàn bay và đối mặt với án tù 5-10 năm. Ngày 4/7, tòa án Australia sẽ mở phiên xét xử đầu tiên.

Những nhân chứng trên chuyến bay cho biết kẻ đe dọa đánh bom không có hành động kỳ lạ trong suốt hành trình. Anh ta thậm chí còn dành toàn bộ thời gian để đọc sách, chỉ đứng lên dùng nhà vệ sinh một lần.

Để chắc chắn an toàn, cảnh sát đã lục soát kỹ máy bay của hãng Virgin. Sau đó, họ trả nó về cho hãng hàng không do không tìm được bất kỳ thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến an toàn của hành khách.

Sự cố xảy ra sau hơn một tuần hãng Malaysia Airlines gặp tai nạn. Chuyến bay của hãng này đã phải quay đầu về Melbourne sau khi một nam hành khách yêu cầu được gặp phi công. Khi bị từ chối, anh ta liền dọa đánh bom máy bay.