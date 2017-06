Hà Nội có thêm tuyến phố trông giữ xe theo ngày chẵn, lẻ

Từ ngày 13/6 tới, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Sở sẽ thu hồi giấy sử dụng tạm thời đường phố để trông giữ xe ô tô cấp cho công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được sử dụng tạm thời lòng đường trước các số nhà 2-18; 22-50 phố Thi Sách với tổng diện tích 284m2 (dài 42m, rộng 2m). Thời gian thực hiện xong trước ngày 12/6.

Sở GTVT cũng giao công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập phương án cụ thể phối hợp với Thanh tra Giao thông, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức việc sơn kẻ điểm đỗ xe, bổ sung hệ thống biển “P” theo ý kiến thống nhất liên ngành trên nguyên tắc phải trừ các cổng cửa cơ quan, ngõ đi chung, lối hạ hè lên xuống, trụ cứu hỏa, điểm dừng xe buýt, cách các đầu nút giao thông... theo quy định.

Hà Nội sẽ đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên phố Thi Sách.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí đội ngũ nhân viên tổ chức hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện ô tô dừng, đỗ gọn gàng đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tuyên truyền quy định cho các chủ phương tiện và người dân tại khu vực đỗ xe.

Thanh tra Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Ngô Thì Nhậm, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tổ chức việc tháo biển "P”, xóa vạch sơn và giải tỏa điểm trông giữ xe, điểm đỗ xe tại khu vực điểm đỗ xe đã thu hồi; thời gian thực hiện thu hồi, giải tỏa xong trước ngày 12/6.

Trong tháng 6, các đơn vị tập trung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân hai bên mặt phố nắm rõ chủ trương, chỉ đạo của UBND TP; từ 1/7 kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra Sở GTVT cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức thực hiện việc sơn kẻ lại vạch sơn tổ chức giao thông dưới lòng đường, cắm hệ thống biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ (biển P.131b và P.131c) và biển phụ theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 12/6.

Trước đó, cuối năm 2016, Hà Nội đã triển khai việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Dã Tượng và Nguyễn Gia Thiều.

Gia Văn