10 tay cầm chơi game tốt nhất ở thời điểm hiện tại

Nếu vẫn đang phân không biết chọn lựa tay cầm nào phù hợp với nhu cầu giải trí của mình, mới các bạn đến với top 10 tay cầm chơi game tốt nhất hiện nay.

Với nhiều game thủ, tay cầm đã trở thành đồ vật không thể thiếu trong bộ sưu tập game của họ. Từ những tựa game hành động, đua xe, bắn súng hay đặc biệt là bóng đá, tay cầm sẽ giúp người chơi trải nghiệm game một cách thuận tiện và hoàn hảo hơn. Nếu vẫn đang phân không biết chọn lựa tay cầm nào phù hợp với nhu cầu giải trí của mình, mới các bạn đến với top 10 tay cầm chơi game tốt nhất hiện nay.

1) Xbox Controller Wireless Adapter

Giá niêm yết: 65$ (~ 1,4 triệu VNĐ)

Các rung động trên tay cầm chưa bao giờ thú vị đến thế, tay cầm không dây của Xbox One đem lại một trải nghiệm tuyệt vời. Cơ chế phản hồi rung mới trên Xbox One - Impulse Triggers. Từng cú "bay" hoặc va chạm trong game sẽ truyền đến bạn một cách chân thật hơn. Bên cạnh đó việc thiết kế lại các phím cơ bản như nút điều hướng, thumbsticks đem lại sự chính xác cao hơn trong lúc sử dụng. Kích thước của tay cầm không dây dành cho Xbox One cũng trở nên vừa vặn hơn, đem lại cảm giác thoải mái. Với hơn 40 sáng kiến mới, tay cầm Xbox One được xem là tốt nhất từ trước đến nay.

2) Sony DualShock 4 Controller

Giá niêm yết: 44$ (~ 1 triệu VNĐ)

DualShock 4 là tay cầm thế hệ mới được Sony phát triển dành riêng cho máy Playstation 4. Đây là sự kết hợp của những tính năng mới cộng với cơ chế điều khiển tự do chính xác. Các cần angalog được cải tiến và các nút cò cho phép người chơi thao tác với độ chính xác cực cao, trong khi đó các công nghệ tiên tiến mới như touch pad đa điểm, loa và đèn tích hợp cho phép người chơi có những cách trải nghiệm và tương tác mới mẻ với những tựa game Next-Gen. Chưa kể tới việc thêm vào nút Share cho phép bạn ăn mừng và Upload các giây phút tuyệt vời của bạn trên máy PS4 chỉ với một nút bấm.

3) SteelSeries Stratus XL

Giá niêm yết: 45$ (~ 1 triệu VNĐ)

Stratus XL có thể sử dụng trên hai nền tảng là Android và PC thông qua kết nối Bluetooth. Cảm nhận khi sử dụng Stratus XL là vô cùng hoàn hảo. Cần analog cực kỳ nhạy và chính xác, khi thả tay cần analog sẽ lập tức trả về trung tâm chứ không có bất kỳ độ rơ nào. Với giá thành cạnh tranh (chỉ 45$), SteelSeries Stratus XL là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc này.

4) Razer Wildcat Controller

Giá niêm yết: 89$ (~ 2 triệu VNĐ)

Razer Wildcat Controller là tay cầm tích hợp trên hai hệ máy Xbox One và PC. Ngoài các nút điều khiển chuẩn của Xbox One, Wildcat cung cấp một bộ bốn phím tùy chỉnh, cũng như bảng điều khiển âm thanh chuyên dụng. Bộ điều khiển và tay cầm được thiết kế từ vật liệu cứng và chắc, điều này giúp cho việc chơi game được thoải mái và bền bỉ nhất.

5) Logitech Gamepad F310

Giá niêm yết: 20$ (~ 450.000 VNĐ)

Khác với các sản phẩm ở trên, Logitech Gamepad F310 chỉ tương thích với một hệ máy duy nhất là PC. Mặc dù không có quá nhiều điểm nổi bật, tuy nhiên với kết cấu chất lượng và giá thành phải chăng, Logitech Gamepad F310 là sự lựa chọn tốt nhất cho phân khúc tay cầm giá rẻ.

6) Xbox One Elite Wireless Controller

Giá niêm yết: 140$ (~ 3 triệu VNĐ)

Là phiên bản cao cấp của tay cầm Xbox One, Elite Wireless Controller thực sự là chiếc tay cầm hoàn hảo từ A tới Z. Không có gì phải chê trách về sản phẩm này ngoài giá bán “quá chát” của nó.

7) NVIDIA Shield Wireless Controller

Giá niêm yết: 60$ (~ 1,3 triệu VNĐ)

NVIDIA Shield Wireless Controller là chiếc tay cầm được sản xuất nhằm phục vụ cho dòng máy tính bảng NVIDIA Shield. Đây là một thiết bị hỗ trợ WiFi kết nối trực tiếp với máy tính bảng Shield, nó cũng có một jack cắm tai nghe, cần điều khiển, các nút bấm chơi game chuyên nghiệp và một bàn phím số. Ngoài NVIDIA Shield, tay cầm này cũng có thể kết nối để hoạt động tốt trên PC.

8) Thrustmaster GPX LightBack Ferrari F1 Edition

Giá niêm yết: 50$ (~ 1,1 triệu VNĐ)

Thrustmaster GPX LightBack Ferrari F1 Edition là một sản phẩm đặc biệt dành cho fan của dòng game đua xe (nhất là đua xe F1). Với nhiều tính năng đặc thù, tay cầm này sẽ giúp bạn làm tất cả những gì mà một chiếc vô lăng chơi game có thể mang lại.

9) Steam Controller

Giá niêm yết: 50$ (~ 1,1 triệu VNĐ)

Một sản phẩm của Valve dành riêng cho Steam, nền tảng phát hành game phổ biến nhất trên PC ở thời điểm hiện tại. Với thiết kế đồ đạo cùng nhiều hiệu năng vượt trội, bạn không thể đòi hỏi gì hơn nữa với một chiếc tay cầm ở phân khúc 50$.

10) Microsoft Xbox 360 Wired Gaming Controller

Giá niêm yết: 32$ (~ 700.000 VNĐ)

Mặc dù có tuổi đời khá cao, tuy nhiên Xbox 360 Wired Gaming Controller vẫn là một tay cầm đáng đồng tiền bát gạo. Với những người đã sở hữu Xbox 360, chắc chắn họ sẽ không bao giờ phải phàn nàn về chiếc tay cầm tuyệt vời này.