Miền Trung hạ nhiệt sau mưa giông

Cơn mưa giông khoảng 20 phút sáng nay giúp nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) giảm 9-10 độ C so với hôm trước.

9h30 ngày 7/6, mây đen kéo dày đặc bầu trời TP (Nghệ An) và sau ít phút mưa trút xuống ào ào. Nhiều người đi xe máy, xe đạp không mang theo áo mưa phải tấp vào lề đường.

Trú mưa tại sảnh tòa nhà Bưu điện Nghệ An, anh Nguyễn Lương Thắng, trú tại phường Quang Trung, cho hay dù mang theo áo mưa song muốn dừng lại để được ngắm nhìn, hưởng thụ không khí mát lành sau gần một tuần nắng nóng.

Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, ông Nguyễn Xuân Tiến cho hay, cơn mưa sáng nay tại TP Vinh chỉ 3 mm, nhưng đã kéo nền nhiệt xuống còn 26 độ C. So với hôm qua, nhiệt độ giảm 9-10 độ C.

Cùng thời điểm TP Vinh đón mưa thì tại các huyện khác như Tân Kỳ, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn... cũng có mưa.

"Cơn mưa vàng" sáng nay làm nhiệt độ tại TP Vinh chỉ còn 26 độ C. Ảnh: Hải Bình.

Trước đó ngày 6/6, một số địa phương khác tại Nghệ An có mưa như huyện Con Cuông; Quế Phong (43 mm); Quỳ Châu (43 mm).

Cùng với Hà Nội, 5 ngày qua Nghệ An chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ tại TP Vinh trong các ngày 4-5/6 ở mức 37-38 độ C.