Đường vào cảng lớn nhất Sài Gòn kẹt xe hơn nữa ngày

Từ rạng sáng đến trưa nay (7/6), các tuyến đường cửa ngõ hướng vào cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM) xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng. Đến 11h trưa, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện...

Đến trưa nay (7/6), PV VietNamNet ghi nhận trên nhiều tuyến đường xung quanh Cát Lái (quận 2, TP.HCM) như Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công giao thông bị tê liệt.

Nhiều tài xế cho biết tình trạng ùn tắc đã xảy ra từ đêm 6/6 và rạng sáng nay (7/6). Nguyên nhân là tuyến đường Đồng Văn Cống bị quá tải, đây là tuyến đường độc đạo vào cảng Cát Lái để giao, nhận hàng.

Còn trên đường Võ Chí Công, hàng ngàn xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy. Nhiều tài xế cho biết đã dừng chờ tại đây lúc 0h00 đêm mà vẫn chưa đi qua được nên phải ngủ lại trên xe hoặc xuống đường ngồi chờ.

“Tôi đi giao hàng từ khuya đến giờ mới tới được dốc cầu Phú Mỹ, chủ xe gọi điện hối thúc tôi quá chừng nhưng kẹt xe thế này thì biết phải làm sao đây…” - anh Lê Huỳnh (lái xe container) ngán ngẩm cho biết.

Ngoài đường Võ Chí Công, tuyến đường Đồng Văn Cống và Nguyễn Thị Định cùng không khá hơn. Các phương tiện gần như “chôn chân” tại chỗ. Nhiều tài xế phải ngán ngẩm vì chờ đợi, trong khi hàng cần giao gấp cho khách.

Do đường Đồng Văn Cống kẹt cứng, kéo theo đại lộ Mai Chí Thọ và xa lộ Hà Nội cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, nhiều người dân 'than trời' do trễ giờ học, đi làm.

Mặc dù lực lượng CSGT, công an địa phương và thanh niên xung phong được huy động nhưng đến trưa nay, tình trạng ùn tắc xung quanh cảng Cát Lái vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Tuấn Kiệt