IS giết hơn 160 người Mosul trong một ngày

Liên Hợp Quốc cho biết IS đã giết chết 163 người trong một ngày vào cuối tuần trước để ngăn họ trốn khỏi Mosul.

Một ông bố ôm hai con chạy khỏi phía tây Mosul hôm 3/6. Ảnh: Reuters

"Sự tàn bạo của IS và các nhóm khủng bố khác dường như không có giới hạn", Al Jazeera trích phát biểu của Zeid bin Ra'ad al-Hussein, giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 6/6.

"Hôm qua, nhân viên báo cáo với tôi xác đàn ông, phụ nữ và trẻ em Iraq nằm la liệt trên đường phố al-Shira, phía tây Mosul, sau khi ít nhất 163 người bị IS bắn chết để ngăn họ chạy trốn".

Phát ngôn viên của ông Hussein cho biết vụ thảm sát xảy ra hôm 1/6. Hồi cuối tháng 5, liên quân Iraq đã mở đợt tấn công rộng ở Mosul, vây hãm những khu vực Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng.

Các tổ chức nhân đạo bày tỏ lo ngại về tính mạng của hàng trăm nghìn dân thường đang mắc kẹt tại Mosul. Hôm 5/6, Quỹ Nhi đồng Trẻ em Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 100.000 trẻ em vẫn đang ở các khu vực IS chiếm đóng và sống trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm.

Peter Hawkins, đại diện của UNICEF tại Iraq, cho biết văn phòng đang nhận được "báo động" về tình trạng dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, bị bắn chết khi cố chạy trốn.

IS đã kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía bắc và tây Baghdad năm 2014. Tuy nhiên, liên quân Iraq do Mỹ hậu thuẫn đã giành lại phần lớn lãnh thổ bị mất. Tháng 10/2016, liên quân Iraq phát động chiến dịch giải phóng Mosul. Phía đông thành phố đã giải phóng hồi tháng 1 và quân đội đang cố đẩy lùi IS khỏi phía tây Mosul.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cuối tuần trước, ngày nào cũng có gần 10.000 người sơ tán khỏi vùng tây bắc và khu phố cổ Mosul. Hơn 750.000 người đã chạy khỏi thành phố từ tháng 10 năm ngoái.

Hồng Hạnh