Vì sao “ông trùm” đường dây ma túy lớn nhất nước không thủ “hàng nóng”

Theo quy luật, buôn bán ma túy với số lượng lớn sẽ cầm chắc án tử nên nhiều “ông trùm” và tay buôn luôn thủ “hàng nóng” để chống trả nếu bị công an vây bắt hay thanh toán những kẻ có ý định cướp hàng khi giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước như “ông trùm” Văn Kính Dương lại không sử dụng súng đạn.

Vì sao “ông trùm” đường dây ma tuý lớn nhất nước lại không thủ “hàng nóng”

Điều bất ngờ lớn nhất đối với Ban chuyên án 516E là khi ập vào bắt giữ và khám xét nơi ở của Trần Văn Hiếu (tức “Hoàng béo”, tên thật Văn Kính Dương, 36 tuổi, quê Hà Nội), trinh sát không thu giữ được vũ khí hay súng đạn gì cả. Đây chính là sự khác biệt giữa “ông trùm” Dương với các “trùm” ma túy khét tiếng khác từng bị bắt giữ.

Tuổi thơ dữ dội của “ông trùm” đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước

Từ nhỏ Văn Kính Dương sống trong cảnh gia đình ly tán, lang bạt. Trước khi trở thành "ông trùm" đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước, hàng ngày vi vu trên siêu xe cùng hotgirl..., đối tượng này từng "cõng" nhiều bản án, vượt ngục và bị truy nã quốc tế.

Văn Kính Dương trong hồ sơ truy nã Quốc tế

Theo hồ sơ tài liệu của cơ quan CSĐT Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh, Văn Kính Dương (tự Hoàng “béo" SN 1981) sống tại ngoại ô TP Hà Nội.

Khi còn là đứa trẻ thơ, gia đình Hoàng "béo" xảy ra nhiều biến cố nên đối tượng này sớm lăn lộn vào "trường đời" lang bạt khắp nơi, mưu sinh bằng nghề... trộm vặt và cướp giật.

Năm 19 tuổi, do mâu thuẫn với băng nhóm khác, Dương đã đâm trọng thương đối thủ và bị công an bắt giữ, sau đó phải ngồi tù vì hành vi "Cố ý gây thương tích". Ra tù chưa được bao lâu, Dương tiếp tục phạm tội rồi "nhập trại".

Năm 2008, Dương được trả tự do và gia nhập đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn do những "ông trùm" phía Bắc cầm đầu. Vụ án bị công an triệt phá và Dương đã bị kết án 6 năm tù giam.

Toàn bộ quá trình đi lại của "ông trùm" đều nằm trong tầm ngắm của công an

Thụ án được 2 năm, tại trại giam Cầu Cao (tỉnh Thanh Hóa), đêm 4/11/2010, Dương cùng 3 bạn tù đã cưa song sắt ô cửa thoáng, vượt tường qua hàng rào thép gai trốn thoát. Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cảnh sát, dẫn theo chó nghiệp vụ ráo riết truy tìm suốt nhiều ngày đêm, đồng bọn của Dương bị bắt lại sau đó, riêng Văn Kính Dương vẫn bặt vô âm tín.

Cảnh sát tình nghi Dương đã bỏ trốn sang nước lân cận nên phát lệnh truy nã Quốc tế với tên tội phạm này. Nhưng thực chất, Dương vẫn sống tại Hà Nội, cùng vợ Nguyễn Thị Phúc (31 tuổi, quê Thái Nguyên) tham gia đường dây ma túy Bắc - Nam do Hoàng Phương Lam (38 tuổi) cầm đầu.

Đến tháng 4/2012, Bộ Công an triệt phá đường dây này, Dương một lần nữa trốn thoát, không để lại dấu vết.

"Ông trùm" ma tuý trong vỏ bọc là đại gia Sài Gòn

Suốt thời gian trốn truy nã, Dương đã làm nhiều giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, CMND, giấy phép lái xe… với tên giả là Trần Văn Hiếu. Việc này giúp Dương qua mặt được nhiều lực lượng, thậm chí Dương còn xuất cảnh ra nước ngoài với cái tên giả trên. Dù mang tên giả, nhưng Dương khá thận trọng không đứng tên bất cứ giấy tờ xe cộ hay nhà đất, biệt thự nào mà tất cả đều để người thân đứng tên nhằm tránh bị phát hiện.

Cuối năm 2016, trinh sát phát hiện Dương nhiều lần xuất cảnh đi Trung Quốc. Hắn quy tụ một số anh em họ hàng, người thân thành lập đường dây sản xuất thuốc lắc, hàng đá khép kín trải dài từ Bắc – Trung –Nam.

“Trùm” ma túy trong vỏ bọc đại gia Sài Gòn

Thu nhập "khủng" từ sản xuất ma tuý, Dương nhanh chóng trở thành đại gia tại Sài Gòn. Ngoài việc sở hữu nhiều căn biệt thự ở các tỉnh thành, Dương còn thuê villa rộng hơn 200 m2 trên đường Nguyễn Du (quận 1) để thuận việc đi lại. Hắn sống như vợ chồng với hot girl Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu - từng đóng với các ca sĩ nổi tiếng trong nhiều MV ca nhạc) và có đứa con hơn một tuổi.

Hơn 1 năm ròng rã theo dõi, hàng trăm trinh sát Công an TP HCM và Công an quận Bình Thạnh đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, phá trọn ổ đường dây sản xuất, tiêu thu ma túy lớn nhất cả nước từ trước đến nay do Dương (tên giả là Hiếu) cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng cùng tang vật hơn 10 tỷ đồng, hàng trăm kg bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm, hơn 500 ngàn viên thuốc lắc (tương đương 200 tỷ đồng).

Ngoài ra Công an còn thu giữ nhiều nhà đất, biệt thự, 7 ô tô các loại (trong đó có siêu xe 25 tỷ đồng) và nhiều máy móc, trang thiết bị sản xuất ma túy (chất đầy 7 xe tải).

Văn Kính Dương tại cơ quan công an

Điều bất ngờ đối với Ban chuyên án là ông trùm Dương cũng như các đàn em trong đường dây, dù sản xuất, buôn bán ma túy khối lượng lớn, nếu bị pháp luật sờ gáy thì chắc chắn mang án tử; tuy nhiên chúng không trang bị súng ngắn hay bất kỳ vũ khí nào.

Theo thông tin thành viên Ban chuyên án cung cấp, khi bị bắt, Hiếu khai nhận, đã tổ chức đường dây của mình thành một hệ thống, tổ chức tội phạm cực kỳ hoàn hảo, tinh vi. Bản thân Dương tin rằng, không một lực lượng nào có thể lần theo được dấu vết của mình lẫn các đàn em, nên không nhất thiết phải trang bị vũ khí để chờ đợi cuộc đấu súng lực lượng Công an hay thanh toán đối thủ.

Tang vật trong chuyên án công an thu giữ

