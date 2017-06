Đế chế tài chính 335 tỷ USD của Qatar gặp nguy

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, giai đoạn từ năm 2011-2016, lực lượng công an (không bao gồm công an các địa phương) đã phát hiện, khởi tố điều tra 95 vụ án kinh tế xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, khởi tố bị can gần 200 cán bộ ngân hàng.

