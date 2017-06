Trang trại chăn nuôi bò Úc khép tín tại Long An

Bò được nuôi theo quy trình chuẩn, khép kín nên phát triển khỏe mạnh, sạch bệnh, cho chất lượng thịt thơm ngon.

Tại Công ty TNHH Huy Long An (ở tỉnh Long An), hàng nghìn con bò nhập khẩu từ Australia đang được nuôi theo quy trình sạch, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống...

Để đảm bảo khu chuồng trại hợp vệ sinh, hạn chế ủ mầm bệnh gây nhiễm bệnh cho đàn bò, công nhân của trang trại rải một lớp xơ dừa lên bề mặt nền chuồng, sau đó tiến hành xịt vi sinh. Toàn bộ phân và nước tiểu sẽ được thấm hút bởi lớp đệm này, hạn chế gây mùi hôi, giúp nền luôn khô thoáng, sạch sẽ.

Khu chuồng trại chăn nuôi bò tại trang trại. Ảnh: Bizmedia.

Thức ăn của bò là thức ăn sạch, gồm hỗn hợp cỏ, cám, men bia, thân cây chuối... Nước giếng khoan được bơm qua hệ thống bể lọc rồi mới chuyển cấp thành nước uống để đàn bò sử dụng.

Tại trang trại của Huy Long An, mỗi con bò đều được đánh số riêng biệt để người chăm sóc bò theo dõi quá trình phát triển. Nhờ chăm sóc tốt, bò phát triển khỏe mạnh, đồng đều. Bò đạt trọng lượng chuẩn được đưa về cơ sở giết mổ của Công ty cổ phần Thanh Nhân FOOD tại Tân Trụ, Long An.

Sau đó, từng con bò sẽ tắm rửa thật sạch sẽ. Lượng nước thải được chuyển vào hệ thống lọc để xử lý. Phía sau nhà máy có một hồ bèo sinh học, nước thải sẽ được xử lý qua hồ này thành nước sạch trước khi thải ra môi trường.

Khác với cách giết mổ gia súc truyền thống, tại đây, bò được giảm thiểu sự đau đớn, đảm bảo không bị hoảng loạn. Bò giết mổ được treo trên giàn nâng, không tiếp xúc với nền đất nên đảm bảo vệ sinh. Qua quá trình kiểm tra tại chỗ, nếu thịt bò đạt chuẩn mới được xuất đi. Toàn bộ các khâu từ chăm sóc tới giết mổ bò tại cơ sở đều có sự giám sát của cơ quan thú y Việt Nam và chuyên gia Australia.

Dây chuyền giết mổ nhân đạo theo công nghệ Australia. Ảnh: Bizmedia.

Bò được chăn nuôi theo quy trình sạch, quá trình giết mổ khép kín, an toàn nên sản phẩm thịt bò tại cơ sở luôn tươi ngon, đảm bảo. Thịt bò tươi sạch có màu hồng, các thớ thịt chắc, khi ấn tay xuống có độ đàn hồi nhanh. Các sản phẩm thịt bò tươi của cơ sở với tên gọi thịt bò Halo đã được Chi cục Thú y TP HCM và Chi cục Thú y Long An cấp chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm.

Trung bình, một nhà máy giết mổ và cung ứng thịt bò sạch trên địa bàn đạt sản lượng khoảng 8-9 tấn thịt bò mỗi ngày. Các sản phẩm thịt bò tươi ngon, chất lượng này được tiêu thụ chủ yếu tại TP HCM.

Phong Vân