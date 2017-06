Phá đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ trong đêm Chung kết Cúp C1

Ngay đêm Chung kết C1, trong khi các đối tượng mải mê tổ chức cá độ bóng đá với số lượng giao dịch “khủng”, Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng bất ngờ ập vào bắt gọn.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Từ những biểu hiện bất minh của đối tượng “cầm đầu”

Tin từ Công an quận Hồng Bàng sáng nay (7/6) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trong đường dây các độ bóng đá lến đến đến 200 tỉ đồng mà đơn vị vừa triệt phá để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo qui định của pháp luật.

Các đối tượng gồm: Đặng Mạnh Thành (SN 1979), Nguyễn Xuân Sơn(SN 1955), Nguyễn Thị Huế (SN 1983, vợ Thành), Nguyễn Mạnh Hiệp (SN 1982), Lê Hoài Phương (SN 1984) và Nguyễn Thế Huy (SN 1985), cùng trú tại TP. Hải Phòng.

Theo hồ sơ tại Công an quận Hồng Bàng, từ nguồn tin cơ sở báo về việc Đặng Mạnh Thành có nhiều biểu hiện bất minh, mặc dù không công ăn việc làm ổn định nhưng cuộc sống của gia đình Thành khá dư giả, có quan hệ với nhiều thành phần phức tạp... Các trinh sát lập tức vào cuộc và Thành được đưa vào tầm ngắm. Và từ đây những thông tin về tổ chức, hoạt động cùng phương thức thủ đoạn của đường dây phạm tội do đối tượng Thành cầm đầu nhanh chóng được các trinh sát thuộc công an quận phát hiện, nắm bắt và báo cáo.

Tang vật vụ án (ảnh công an cung cấp)

Ngay lập tức, Công an quận Hồng Bàng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Cục C50, Bộ Công an xác lập Chuyên án mang bí số 979M để đấu tranh triệt phá đường dây có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên quận huyện do Đặng Mạnh Thành cầm đầu.

Sử dụng đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã làm rõ Đặng Mạnh Thành giữ vai trò cầm đầu đường dây, đứng ra tổ chức và chỉ đạo mọi hoạt động của đường dây tội phạm trên. Các trinh sát cũng xác định, do nắm bắt được tâm lý trên của các con bạc và ưu điểm của hình thức “cá độ bóng đá” qua mạng Internet nên Thành đã nhanh chóng trở thành Tổng đại lý cấp 2 (mức Agent) - “ông trùm” được giới cờ bạc cá độ bóng đá tại Hải Phòng biết đến.

Để dễ bề hoạt động,Thành đã tạo nhiều trang cá độ bóng đá nhỏ và giao cho nhiều đối tượng khác để quản lý để tìm kiếm các con bạc trong địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Thành cũng sử dụng đệ tử “ruột” là Nguyễn Xuân Sơn chuyên đi thanh toán tiền thắng, thua cá độ bóng đá cho các con bạc.

Đến “hốt” gọn cả đường dây

Khen thưởng Ban Chuyên án (ảnh công an cũng cấp)

Từ những tài liệu chứng cứ đã thu thập đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đường dây tội phạm trên, Ban chuyên án đã quyết định “cất vó”” ngay đêm Chung kết Cúp C1 bởi thời điểm này các đối tượng sẽ tổ chức cá cược với số lượng lớn.

Thực hiện kế hoạch phá án, vào lúc 10h30, ngày 3/6, các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Phòng 6, Cục C50, Bộ Công an bắt quả tang hành vi phạm tội của Thành và Sơn.

Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe ô tô, 1 CPU máy tính, 1 két sắt, 1 Ipad, 10 điện thoại di động cùng 55.000.000VNĐ tiền mặt.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập cũng cho thấy, Thành đã quản lý tài khoản “SD1D3302”, là một tài khoản tổng đại lý (Master Agent) chuyên tổ chức cá độ trên mạng Internet. Cơ quan công an bước đầu đầu xác định hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ ngày 30/5/2017 - 3/6/2017 với tổng số tiền cá độ là 4.500.000 điểm (mỗi điểm tương ứng là 50.000 đồng), tương đương 200 tỷ đồng. Tổng số tài khoản con bạc đã được tạo hơn 1000 tài khoản với 48 tài khoản đang hoạt động.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thành và Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Qua đấu tranh khai thác và căn cứ lời khai của Thành và Sơn, ngày 4/6, Công an quận Hồng Bàng đã triệu tập Huế, Hiệp, Phương và Huy. Tại Cơ quan CSĐT Công an quận, cả 4 đối tượng trên cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Theo một lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, kết quả đấu tranh chuyên án không chỉ xóa phá thành công 1 ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn mà còn ngăn chặn những hệ lụy khôn lường ảnh hưởng tới tình hình ANTT địa bàn. Bởi thực tế cho thấy, cá độ bóng đá chính là một trong những nguồn làm phát sinh các loại tội phạm khác như: bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thậm chí giết người cướp của…

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau hàng loạt các chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh có hiệu quả, chuyên án 979M một lần nữa khẳng định bản lĩnh nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hồng Bàng trên mặt trận giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

Hải Sâm