Diễn viên chính “13 nữ tử tù” hội ngộ, đọ sắc sau 8 năm

Diễn viên Lương Giang và diễn viên Huyền Trang kết bạn thân sau khi đóng chung phim “13 nữ tử tù”. 8 năm sau khi bộ phim được phát sóng và ghi dấu ấn, 2 nữ diễn viên chính Huyền Trang, Lương Giang cùng hội ngộ khán giả.

"13 nữ tử tù" là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh được phát sóng trên VTV năm 2009. Nội dung phim "13 nữ tù" nói về cuộc đời của 13 người phụ nữ bị dính vào vòng lao lý mà nguyên nhân đều liên quan đến chuyện tình cảm.

Diễn viên Lương Giang và diễn viên Huyền Trang kết bạn thân sau khi đóng chung phim “13 nữ tử tù”, ngoài ra cả hai còn đồng hành trong “Nhà có nhiều cửa sổ” hay bộ phim “Ngự lâm không kiếm”, phim sitcom “Cư dân thông thái” đang phát sóng trên kênh VTV3.

Lương Giang và diễn viên Huyền Trang kết bạn thân sau khi đóng chung phim “13 nữ tử tù”.

Huyền Trang công tác tại đoàn kịch nói Công an - trực thuộc bộ Công an. Tham gia khá nhiều các bộ phim truyền hình, Huyền Trang được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến là một diễn viên trẻ tài năng, xinh đẹp. Trong phim 13 nữ tử tù, Huyền Trang vào vai một trong 13 nữ tù nhân. Cô bị đi tù do lỡ tay giết chồng - một người chồng mắc bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ vợ mình ngoại tình.

Một Huyền Trang xinh đẹp, nổi tiếng qua nhiều vai diễn trong phim “Nhà có nhiều cửa sổ” hay bộ phim “Ngự lâm không kiếm”,...

Một trong những kỉ niệm thú vị trong quá trình đóng phim của cô là khi thấy Huyền Trang ló mặt ra khỏi thùng xe, khán giả có người rỉ tai nhau: “Xem kìa, tí tuổi đã bị đi tù rồi kìa”. Điều đó khiến cô thấy thú vị vì vai diễn đã ghi dấu trong lòng khán giả.

Được biết đến là một diễn viên tay ngang nhưng Lương Giang được nhiều người yêu thích bởi những vai diễn mang chiều sâu và nội tâm như 13 nữ tử tù, Hoa cỏ may, Khát vọng Thăng Long, Cầu vồng tình yêu, Hành trình Bí ẩn...

Là gái một con nhưng diễn viên, họa sĩ, MC Lương Giang vẫn xinh đẹp, dáng chuẩn như thưở son rỗi.

Ngoài nghiệp diễn, Lương Giang có đam mê trong hội họa. Cô góp phần làm nên triển lãm của các họa sĩ tên tuổi như GS. Họa sĩ Vĩnh Phối , Lê Văn Nhường, Lê Thế Anh, Phạm Bình Chương, Phan Bách, Triệu Long và pháp Lam ở Huế... Trong lần trở lại này, cô chọn áo dài là nơi chắp bút cho những bức họa. Lương Giang cũng đã lấy chồng, hiện cô có con gái Megan rất đáng yêu.

8 năm sau khi bộ phim ghi dấu ấn với khán giả truyền hình, 2 nữ diễn viên chính Huyền Trang, Lương Giang cùng hội ngộ trong một bộ ảnh thời trang.

Phương Nhung