Cận cảnh chiến dịch tiêu diệt IS từ tàu sân bay Mỹ

Hải quân Mỹ cho hay, cụm tàu sân bay tấn công George H.W. Bush đã nối lại sứ mệnh tấn công các mục tiêu IS từ phía đông Địa Trung Hải.

RT dẫn thông cáo báo chí của hải quân Mỹ cho biết, tàu George H.W. Bush tiến vào Địa Trung Hải hôm 5/6. Trước đó, tàu này từng tham gia chiến dịch mang tên "Quyết tâm vốn có" nhằm diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đông Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3.

Chuẩn đô đốc Kenneth Whitesell, chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công số 2 cho biết: "Chúng tôi đã tiếp tục cuộc tấn công không thương xót nhằm vào các mục tiêu của IS, trong khi tăng cường cam kết với các đối tác và đồng minh trong lĩnh vực hoạt động của Hạm đội số 6".

Chiến dịch "Quyết tâm vốn có" do quân đội Mỹ dẫn dắt nhằm chống lại IS ở Iraq và Syria đã bắt đầu từ tháng 8/2014. Tính tới 31/5, chiến dịch đã tiến hành gần 29.000 lượt không kích, trong đó, hơn 17.000 lượt là do Mỹ tiến hành. Chi phí cho chiến dịch tới ngày 30/4 lên tới 13,1 tỷ USD, theo số liệu của Lầu Năm Góc.

Phóng sự chiến dịch tiêu diệt IS từ tàu sân bay Mỹ của CNN:

Phóng viên CNN từng được lên tàu sân bay Mỹ để chứng kiến chiến dịch tiêu diệt IS cho hay, các máy bay trên hàng không mẫu hạm cất cánh không ngừng nghỉ.

Một chu trình tấn công thường bắt đầu với các máy bay tiếp nhiên liệu cất cánh, rồi tới máy bay tấn công F/A-18 Hornet chở đầy bom dẫn đường sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh bom mục tiêu IS.

Nhiệm vụ này thường dài, đa phần là kéo dài tới 7 giờ và cao độ. Khi thực hiện nhiệm vụ, máy bay tấn công thường phải tiếp nhiên liệu 3 lần.

Các thủy thủ trên tàu sân bay phải đảm bảo bom luôn được chuẩn bị sẵn sàng do đó họ thường phải làm thêm giờ để theo kịp tốc độ của máy bay tấn công. Loại bom được dẫn đường mà Mỹ thường sử dụng để tấn công IS là GBU-38.

Hoài Linh