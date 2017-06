Mỹ nghi Trung Quốc xây thêm căn cứ quân sự ở nước ngoài

Một báo cáo do Lầu Năm Góc công bố gần đây cho biết Trung Quốc có thể sẽ xây dựng thêm các căn cứ quân sự của nước này ở nước ngoài trong thời gian tới, và Pakistan nhiều khả năng là một trong số các điểm đến được Bắc Kinh chọn lựa.

Lính hải quân Trung Quốc đứng gác trên tàu sân bay Liêu Ninh khi tàu di chuyển qua căn cứ quân sự của Trung Quốc ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, bản báo cáo thường niên dài 97 trang do Lầu Năm Góc trình lên Quốc hội Mỹ gần đây đã chỉ ra những bước tiến triển của quân đội Trung Quốc trong năm 2016, trong đó có nguồn chi ngân sách khổng lồ dành cho quốc phòng mà Lầu Năm Góc ước tính hơn 180 tỷ USD. So với mức ngân sách 954,35 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 140 tỷ USD) do Trung Quốc công bố chính thức, con số của Lầu Năm Góc cao hơn rất nhiều.

Báo cáo của Lầu Năm Góc dự đoán trong thời gian tới Trung Quốc sẽ xây dựng thêm các căn cứ quân sự ở nước ngoài, sau khi hoàn tất việc xây dựng căn cứ hải quân nước ngoài đầu tiên của Bắc Kinh ở Djibouti - một quốc gia nhỏ bé ở châu Phi. Djibouti cũng là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự quan trọng và là một trong những nước có vị trí địa lý chiến lược tại châu Phi.

“Trung Quốc nhiều khả năng sẽ xây dựng thêm các căn cứ quân sự ở các nước mà Bắc Kinh đã duy trì mối quan hệ hữu nghị từ lâu, đồng thời có chung lợi ích chiến lược với Trung Quốc như Pakistan”, báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Lầu Năm Góc nhận định Pakistan là thị trường chính nhập khẩu vũ khí Trung Quốc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này chiếm 9 tỷ USD trong số 20 tỷ USD xuất khẩu vũ khí của Bắc Kinh từ năm 2011-2015. Riêng trong năm 2016, Trung Quốc đã ký thỏa thuận bán 8 tàu ngầm cho Pakistan.

Ngoài ra, báo cáo của Mỹ cũng chỉ ra sự phát triển của quân đội Trung Quốc trong năm vừa qua, đặc biệt trong các hoạt động trên biển và trong không gian. Năm 2016, Trung Quốc phóng vệ tinh lượng tử thử nghiệm đầu tiên và đây được xem là bước tiến lớn của Bắc Kinh trong công cuộc nghiên cứu về thông tin mã hóa.

Tiếp đó, Trung Quốc đã thiết kế và chế tạo thành công tàu sân bay nội địa đầu tiên. Lầu Năm Góc dự đoán tàu sân bay này có thể bắt đầu đi vào hoạt động cơ bản từ năm 2020, từ đó tăng cường sức mạnh của hải quân Trung Quốc tại các vùng biển trên thế giới.

Thành Đạt