Mỹ và đồng minh chuẩn bị “trận đánh lớn” đánh bật IS khỏi thành trì Raqqa

Lực lượng vũ trang ở Syria do Mỹ hậu thuẫn ngày 6/6 đã bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm đánh bật phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khỏi thành trì Raqqa ở Syria.

Các tay súng thuộc lực lượng SDF. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được quân đội Mỹ hậu thuẫn đã bao vây Raqqa kể từ cuối năm ngoái, song đến hôm qua 6/6 chính thức tuyên bố chiến dịch tấn công mới dấn sâu vào Raqqa nhằm giành lại kiểm soát thành phố này từ IS. Được biết, đến nay, các tuyến được tiếp viện chính của IS đã bị cắt.

“Sau khi hoàn tất giai đoạn bao vây Raqqa từ 3 hướng: bắc, đông, tây, hôm nay chúng tôi đối mặt với thời khắc lịch sử mà cả thế giới và những người yêu chuộng hòa bình vẫn hằng chờ đợi, đó là tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Raqqa, phá hủy cái gọi là thành trì của IS”, người phát ngôn của SDF cho biết.

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq cũng lên tiếng xác nhận về chiến dịch đẩy lùi IS ở Raqqa và cho biết thêm Liên minh Ả rập ở Syria cũng sẽ tham gia chiến dịch.

Tướng Stephen Townsend, tân Tư lệnh trưởng Quân đội Mỹ tại Syria và Iraq, nhấn mạnh: “Chiến dịch giải phóng Raqqa sẽ rất khó khăn và lâu dài, nhưng nó sẽ là đòn giáng mạnh vào IS”.

Raqqa được coi là “thành trì” của IS để làm cứ địa cho các cuộc tấn công ở Trung Đông và mở rộng ra các khu vực khác. Việc giành lại Raqqa có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho IS. Được biết hiện có khoảng 200.000 người và khoảng 5.000 phiến quân sống tại thành phố này.

Minh Phương