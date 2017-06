Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/6: USD lao xuống đáy mới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/6 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế chao đảo theo chiều hướng đi xuống do giới đầu tư tìm đến những đồng tiền an toàn hơn vì lo sợ bất ổn địa chính trị.

Đầu phiên giao dịch ngày 6/6 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14% xuống 96,67 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1274 USD; 109,57 yen đổi 1 USD và 1,2895 USD đổi 1 bảng Anh.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm tiếp.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế chao đảo theo chiều hướng đi xuống do giới đầu tư tìm đến những đồng tiền an toàn hơn vì lo sợ bất ổn địa chính trị. Đồng bạc xanh đã giảm mạnh gần 1% so với yen Nhật.

Yen Nhật được xem là một đồng tiền an toàn trên thế giới. Các nhà phân tích cho biết giới đầu tư đang mua đồng yen vì lo sợ bất ổn gia tăng ở Qatar và các nước Trung Đông, cũng như hai sự kiện quan trọng sắp diễn ra ở châu Âu và Mỹ: cuộc bầu cử tại Anh và phiên điều trần của cực giám đốc FBI James Comey trước quốc hội Mỹ.

Ủy ban Thượng viện Mỹ hiện đang điều tra về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ năm ngoái. Ông Comey là người bị Tổng thống Donald Trump bất ngờ sa thải cách đây ít lâu trong khi đang tiến hành cuộc điều tra về những nghi vấn cho rằng ông Trump có quan hệ với Nga.

Giới đầu tư lo ngại mâu thẫu Nhà Trắng với Quốc hội Mỹ sẽ gia tăng và qua đó ảnh hưởng tới các chính sách kinh tế của ông Trump.

Đồng USD yếu còn do số liệu việc làm của Mỹ được công bố cuối tuần trước kém khả quan so với dự báo trước đó.

Trên thị trường trong nước phiên 6/6 tỷ giá USD/VND ở đa số các ngân hàng đứng giá. Một số NH tăng tỷ giá thêm 5 đồng so với phiên cuối tuần trước lên phổ biến ở mức: 22.680 đồng/USD và 22.750 đồng/USD.

Tới cuối phiên 6/6, Vietcombank, Vietinbank và ACB niêm yết giá USD ở mức: 22.680 đồng (mua) và 22.750 đồng (bán). BIDV: 22.685 đồng (mua) và 22.755 đồng (bán). Techcombank: 22.660 đồng (mua) và 22.755 đồng (bán). Eximbank: 22.660 đồng (mua) và 22.760 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 4, tỷ giá đồng đô la Mỹ giảm khoảng 10-15 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen ở khoảng: 22.705 - 22.725 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 6/6, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.374 đồng (mua) và 25.677 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 28.891 đồng (mua) và 29.455 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 204,2 đồng và bán ra ở mức 208,1 đồng.

V. Minh