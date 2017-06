Dự báo thời tiết 7/6: Giảm 9 độ, Hà Nội mưa mát

Mưa rào xuất hiện giúp miền Bắc chấm dứt nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ giảm đột ngột gần 10 độ.

Bắt đầu từ chiều qua, những cơn mưa bắt đầu xuất hiện khắp miền Bắc. Lượng mưa lớn nhất tại thủ đô Hà Nội đo được gần 50mm.

Tuy nhiên mưa trên nền nhiệt lớn nên tại thủ đô Hà Nội có lúc có gió giật cấp 7, quật đổ cây cối.

Một số nơi khác có lượng lớn trên 50mm như Bắc Yên (Sơn La) 50mm, Tuyên Quang 65mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 104mm, Tam Đảo (Việt Trì) 77mm, Thái Nguyên 72mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 85mm…

Cơn mưa vàng vào chiều qua giúp Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chấm dứt nắng nóng

Đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa xuống đã giúp miền Bắc chấm dứt nắng nóng lịch sử. Tại thủ đô Hà Nội, hôm nay dự báo nhiệt độ sẽ giảm 9,5 độ C so với mức kỷ lục 42,5 độ ngày 4/6 vừa qua giúp nền nhiệt trong ngày duy trì ở mức 30-33 độ C.

Do mưa lớn, trong 2 ngày 7-8/6, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu sẽ có một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới BĐ1.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên 2 khu vực này lại có mưa rào và dông diện rộng, trời mát 30-33 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

M.Anh