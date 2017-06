Chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố làm ăn thua lỗ đã tiêu hết tiền quỹ bảo trì

Trong buổi họp diễn ra mới đây giữa chủ đầu tư và Ban quản trị Chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội), đại diện chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố không còn tiền để trả quỹ bảo trì.

Cư dân Thăng Long Garden nhiều lần phải xuống đường phản đối chủ đầu tư.

Tại buổi họp này, ông Ngô Văn Đơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Thăng Long - chủ đầu tư dự án Chung cư Thăng Long Garden - lấy lý do công ty kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, dự án chưa hoàn thiện nên đề xuất Ban Quản trị tìm kiếm khách hàng để cho thuê khu vực dịch vụ tại tầng 1 toà nhà.

Đồng thời, hứa hẹn sẽ chuyển trả Ban Quản trị 10% kinh phí bảo trì, trong các quý tiếp theo sẽ chuyển trả 10% mỗi quý.

“Chủ đầu tư hi vọng được Ban Quản trị thông cảm, tạo điều kiện để tìm kiếm khách hàng, cải thiện hoạt động kinh doanh để có thể thực hiện đúng nghĩa vụ bàn giao kinh phí bảo trì”, ông Đơn cho biết.

Về phía đại diện cư dân, ông Đỗ Quang Bình - Trưởng Ban Quản trị chung cư Thăng Long Garden cho rằng, quỹ bảo trì phải được bàn giao cho Ban Quản trị theo đúng quy định của pháp luật và phải được chủ đầu tư chuyển vào tài khoản riêng.

“Việc chủ đầu tư sử dụng quỹ bảo trì vào việc khác là vi phạm pháp luật. Ban Quản trị không có thẩm quyền để thoả thuận và đề nghị Công ty May Thăng Long thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, trong vòng 10 ngày phải bàn giao phần kinh phí bảo trì với diện tích căn hộ đã được thống nhất. Trường hợp Công ty May Thăng Long có đề xuất về tiến độ bàn giao thì phải có đề xuất với UBND quận”, ông Bình cho biết.

Ông Phạm Bảo Chung - Đại diện Phòng Quản lý đô thị - UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng, việc kinh doanh thua lỗ của công ty không ảnh hưởng tới quỹ bảo trì do đây là nguồn thu độc lập với hoạt động của công ty.

"Công ty phải chuyển quỹ bảo trì vào tài khoản riêng và bàn giao ngay phần kinh phí bảo trì đối với phần căn hộ đã được các bên thống nhất”, ông Chung nói.

Tại buổi họp này, ông Chung cũng đề nghị Công ty May Thăng Long cung cấp hồ sơ thiết kế quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị các bên làm rõ các hồ sơ, tài liệu đã bàn giao, đề nghị Ban Quản trị có văn bản liệt kê rõ các tài liệu, hồ sơ đã được nhận bàn giao và xin ý kiến UBND quận, Sở Xây dựng có hướng dẫn cụ thể về danh mục hồ sơ, tài liệu cần bàn gia.

Chung cư Thăng Long Garden (250 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) từ lâu đã là một điểm bất ổn về tình trạng trật tự, an ninh. Nguyên nhân là do chủ đầu tư – Công ty May Thăng Long có nhiều hành vi vi phạm trật tự xây dựng, bớt xén chất lượng công trình, coi thường pháp luật, cưỡng chiếm quỹ và nhiều quyền lợi của cư dân...

Ban quản trị khu chung cư đã có nhiều công văn báo cáo chính quyền các cấp, nhiều cuộc họp và nhiều lệnh của chính quyền cấp phường, quận đã được ban ra nhưng Công ty May Thăng Long vẫn phớt lờ. Đặc biệt nghiêm trọng là Công ty May Thăng Long cố tình không bàn giao quỹ bảo trì (giá trị khoảng 20 tỷ đồng), nhà sinh hoạt cộng đồng, không chịu bàn giao hồ sơ thiết kế để phân định diện tích chung riêng ... dù đã có chỉ thị nghiêm khắc của UBND thành phố.

Báo chí cũng nhiều lần đưa tin, việc chủ đầu tư không chịu bàn giao quản lý vận hành tòa nhà còn khiến hàng nghìn cư dân ở đây khốn khổ bởi rác thải tràn ngập lối đi, mùi nồng nặc, chuột bọ, ruồi muỗi khiến cho khu chung cư ô nhiễm khủng khiếp, còn bãi để xe thì lấn hết lối đi chung.

Trước đó, từ hồi đầu năm 2014, cư dân tại đây từng phản ánh xuất hiện các công trình trái phép xây trên đất vườn hoa, cây xanh. Tháng 3/2015, hàng trăm cư dân đang sống tại 02 tòa A2, A3 chung cư Thăng Long Garden đã xuống sảnh treo băng rôn khẩu hiệu, yêu cầu chủ đầu tư phải đối thoại trực tiếp về những sai phạm trong xây dựng.

Tháng 7/2015, UBND phường Minh Khai đã ban hành 4 quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch được duyệt, bao gồm: Khu nhà 3 tầng có tổng mặt bằng xây dựng 554,13 m2; khu nhà 1 tầng, rộng 474,3 m2; khu nhà ăn rộng 40,53 m2; khu nhà 3 tầng, rộng 112,14 m2.

Tháng 8/2015, Công ty CP May Thăng Long - chủ đầu tư dự án đã phá dỡ phần kết cấu của 2 công trình vi phạm là nhà ăn 2 tầng và nhà kho bê tông cốt thép. Đến cuối tháng 11/2015, tiếp tục phải phá dỡ hoàn toàn 4 công trình sai phạm trên diện tích đất cây xanh và vườn hoa đã được hoàn thành.

Phương Dung