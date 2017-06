4 hiểu lầm về kem chống nắng mà ai cũng tin sái cổ

Vốn là vật dụng quen thuộc mỗi khi hè đến nhưng có nhiều sự thật không phải ai cũng hiểu rõ về kem chống nắng đâu.

1. Kem chống nắng vật lý sẽ gây hại cho làn da

Người ta đồn rằng: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh hợp chất Benzophenon (Ph2CO) là chất gây hại cho làn da và có khả năng gây ra ung thư. Trùng hợp là, Benzophenon (Ph2CO) lại rất giống với Oxybenzone trong kem chống nắng vật lý. Từ đó suy ra, kem chống nắng vật lý không hề tốt cho da chúng ta.

Sự thật là: Tất nhiên, luận điểm trên hoàn toàn vô căn cứ. Tiến sĩ Heidi A. Waldorf, trưởng khoa da liễu của bệnh viện The Mount Sinai tại New York đã chứng minh điều ngược lại. Nếu dùng liên tục 6% lượng Oxybenzone trong suốt 277 năm thì hợp chất này mới có thể gây hại cho da của bạn. Và tất nhiên, bạn đâu thể sống lâu tới như thế? Ngoài ra, bà Heidi còn khẳng định tất cả các loại mỹ phẩm chứ SPF ở Mỹ đều được kiểm duyệt và thử nghiệm trong quy trình gắt gao. Do đó, không hề có chuyện kem chống nắng vật lý sẽ gây hại như người ta đồn thổi.

2. SPF không thể làm giảm nguy cơ ung thư da

Người ta đồn rằng: Đây chính là tiêu đề một bài báo được đăng tải trên Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine năm 2011. Bỏ mặc lời khuyên răn của nhiều chuyên gia, họ vẫn cho rằng mỹ phẩm có chứa SPF nói chung và kem chống nắng nói riêng không thể giúp con người chống lại sự ảnh hưởng của tia nắng mặt trời. Bởi vậy, nó cũng không thể làm giảm tỉ lệ mắc ung thư da.

Sự thật là: Tất nhiên, đây là lập luận vô cùng thiếu căn cứ. Vào thời điểm bài báo kia được tung ra, đã có 23 báo cáo khác phản bác kịch liệt. Tới cuối năm 2011, nhiều nhà khoa học người Úc cũng công bố kết quả nghiên cứu về kem chống nắng của họ trong suốt 10 năm. Theo đó, họ quả quyết rằng kem chống nắng không chỉ giúp con người chống lại hắc tố xấu mà còn giảm nguy cơ gây ung thư xuống hơn 50%.

3. Các thành phần thực vật cũng có khả năng chống lại tia UV

Người ta đồn rằng: Các loại dầu thực vật cũng có chỉ số SPF cao, trong đó, chỉ số SPF trong dầu hạt mâm xôi là 25, dầu hạt carrot là 35 hay dầu dừa là 4. Vì thế, kem chống nắng handmade (DIY) cũng có khả năng giúp bạn chống lại sự tấn công của tia UV, bảo vệ làn da khỏi tác nhân xấu.

Sự thật là: Đến nay, vẫn chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào khẳng định rằng những thành phần nói trên sẽ giúp bảo vệ da tốt như kem chống nắng thông thường của các hãng mỹ phẩm danh tiếng.

4. Chất Retinyl Palmitate trong kem chống nắng là chất gây ung thư

Người ta đồn rằng: Vào năm 2012, một viện nghiên cứu đã liệt Retinyl Palmitate vào danh sách các chất gây hại cho sức khỏe con người, nó thậm chí còn có thể gây ung thư.

Sự thật là: Chuyên gia da liễu nổi tiếng ở thành phố New York, ông Robert Anolik, đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần và kết luận rằng Retinyl Palmitate chỉ là đơn giản là chất chứa Vitamin A, tương đối lành tính. Nó không hề có khả năng gây ung thư như đồn đại. Nếu không yên tâm, bạn chỉ cần chọn mua kem chống nắng không chứa chất này là được.

Nguồn: Marie Claire