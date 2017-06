Các fanboy yên tâm, God of War mới chắc chắn sẽ xuất hiện tại E3 2017

Cùng với God of War mới là những siêu bom tấn chỉ chực chờ bùng nổ tại cuộc họp báo của Sony tại E3 2017 trong tuần sau

Phải 1 tuần nữa, E3 2017 mới chính thức khởi động, thế nhưng vào ngày hôm nay, Sony, gã khổng lồ của ngành công nghiệp game thế giới đã kịp hé lộ những tựa game sẽ được hãng đem tới sự kiện game lớn nhất thế giới vào ngày 13/06 tới đây. Điều khiến cho không ít người hâm mộ PlayStation cũng như Sony nói chung cảm thấy hơi hụt hẫng, đó là hầu hết toàn bộ những cái tên được Sony công bố vào ngày hôm nay đều đã được giới thiệu tại E3 2016, với những đoạn trailer cuốn hút, mãn nhãn vào mùa hè năm ngoái.

Dĩ nhiên vẫn sẽ có những cái tên mới và được Sony giữ kín để không khiến sự háo hức của game thủ bị phá hỏng, thế nhưng sau cả năm trời giới thiệu, và trước đó có thể là vài năm phát triển, những siêu phẩm của Sony đã sẵn sàng để ra mắt cộng đồng game thủ. Không loại trừ khả năng một vài trong số những cái tên sẽ xuất hiện tại buổi họp báo của PlayStation trong tuần sau sẽ có ngày ra mắt chính thức ngay trong năm 2017 này. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua 5 tựa game của Sony, những siêu phẩm sắp ra mắt tại E3 2017. Cùng với 5 cái tên này, vẫn còn những siêu phẩm khác như The Last of Us 2, Death Stranding, Detroit: Become Human hay một tựa game mới toanh đang được cha đẻ của series Infamous, Sucker Punch ấp ủ:

God of War

Phần mới của God of War này là sản phẩm hợp tác giữa hai hãng phát triển game Sony Entertainment và SIE Santa Monica Studio. Trò chơi là phần thứ 4 của dòng game nổi tiếng God of War được phát hành lần đầu vào năm 2005 trên hệ máy PlayStation 2. Khác với các phiên bản trước đó, God of War mới này sẽ tập trung vào thần thoại Bắc Âu (thay vì thần thoại Hy Lạp như những người tiền nhiệm).

Cũng theo tiết lộ từ đoạn trailer, kẻ thù của Kratos có thể là Draugr, Troll và cả Dragon. Ở thời điểm hiện tại, vai trò của Atreus trong các cuộc chiến của cha mình vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã úp mở về một kịch bản vô cùng gay cấn và bất ngờ. Nhiều khả năng, Atreus chính là chìa khóa để cởi bỏ các nút thắt trong phần game này.

Uncharted: The Lost Legacy

“Uncharted” là series game phiêu lưu hành động rất đáng tự hào của Sony và cũng là cái tên khiến cho đầy người chơi PC hay Xbox phải nuốt nước mắt mỗi khi nhắc đến. Tiếp nối thành công của phiên bản thứ 4, “Uncharted: The Lost Legacy” sẽ mang vai trò là một câu chuyện độc lập và mở rộng, và cũng là phiên bản đầu tiên không có Nathan Drake làm nhân vật chính. Lấy bối cảnh ở Ấn Độ, người chơi sẽ có cơ hội săn tìm một kho báu cực độc đáo, và khám phá chủ đề thần thoại, văn hóa, tín ngưỡng địa phương.

Spider-Man

Một thành phố New York rộng lớn với hàng loạt tòa nhà chọc trời san sát nhau để Người Nhện tha hồ bay nhảy, tất cả được thể hiện dưới nền đồ họa chăm chút khá cẩn thận - đó xem ra là những tín hiệu tích cực để fan hâm mộ có thể trông đợi vào trò chơi. Mang tên gọi đơn giản chỉ là Spider-Man, game được thực hiện bởi Insomniac Games, studio nổi tiếng qua các dòng game chất lượng như Ratchet & Clank, Resistance, Spyro dành cho hệ PlayStation.

Gran Turismo Sport

Danh sách game độc quyền cho PlayStation sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu đi cái tên “Gran Turismo”. “Sport” sẽ là phiên bản đầu tiên của series đua xe nổi tiếng này đặt chân lên PS4, và là phiên bản thứ 13 kể từ khi bắt đầu ra đời cho tới nay. Phiên bản này đang được phát triển bởi Polyphon Digital, và căn cứ theo những gì chúng ta đã được thấy, nó chắc chắn sẽ là một sản phẩm tuyệt vời với một nền đồ họa vô cùng chân thực.

Days Gone

“Days Gone” là một game kinh dị sinh tồn thế giới mở rộng lớn với bối cảnh thảm họa zombie rất được ưa chuộng thời nay. Các fan yêu thích zombie và lối chơi phiêu lưu hành động có thể mong đợi một môi trường tận thế chân thực, có cả tấn thứ để khám phá, đồng thời trải nghiệm cảm giác một mình chống chọi bầy zombie đông như kiến, điên cuồng bủa vây từ mọi phía. Tựa game này đang được phát triển bởi SIE Bend Studio và đang cho thấy tiềm năng trở thành một sản phẩm thế giới mở lôi cuốn nhất trên PlayStation 4.

Cùng với đó, có 3 tựa game đa nền tảng cũng sẽ xuất hiện tại buổi họp báo E3 2017 của Sony PlayStation, và chúng đều là những cái tên tốn nhiều giấy mực:

Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII sẽ đưa người chơi vào vai một binh sĩ của lực lượng bộ binh Hoa Kỳ mang tên Daniels và tham gia vào mặt trận ở châu Âu, trong đó bao gồm cả những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử như cuộc đổ bộ D-Day xuống bở biển Normandy. Tuy nhiên game không chỉ có một nhân vật chính duy nhất mà sẽ thay đổi qua nhiều nhân vật, mang đến góc nhìn đa dạng về cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Một trong số đó được tiết lộ là một nữ quân nhân thuộc quân kháng chiến nước Pháp.

Red Dead Redemption 2

Dựa vào những chi tiết trong trailer đầu tiên thì có thể dự đoán rằng Red Dead Redemption 2 sẽ là một phiên bản kể về quá khứ của John Marston cùng các đồng đảng trong băng cướp, đồng thời phơi bày nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định từ bỏ nghề cướp bóc của nhân vật chính trong phiên bản đầu tiên.

Destiny 2

Destiny 2 là phần tiếp theo của tựa game cùng tên được Activision Blizzard phát hành lần đầu vào năm 2014. Với kinh phí lên tới 500 triệu USD (~ 10 nghìn tỷ VNĐ), Destiny một trong những dự án tốn kém nhất trong lịch sử Activision nói riêng và ngành game thế giới nói chung. Sau thành công của phần 1, bộ đôi Bungie Studio và Activision Blizzard đã tiếp tục đầu tư để phát triển phần 2 của trò chơi. Nhận được nhiều kỳ vọng từ cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, Destiny 2 hứa hẹn sẽ là trò chơi bắn súng vô cùng hấp dẫn trong năm nay.