Mẹo lắp đặt điều hòa hợp phong thủy tốt cho sức khỏe

Việc xác định vị trí tốt để lắp đặt điều hòa trong nhà cần đảm bảo những nguyên tắc nhất định để đảm bảo sức khỏe cho chủ nhà.

Có nhiều cách để xác định vị trí tốt bố trí điều hòa trong nhà. Chẳng hạn, lắp máy điều hòa tại vị trí mà thành viên trong gia đình cần Kim (thường là những người sinh vào mùa Xuân). Cụ thể, chồng cần Kim thì lắp điều hòa tại hướng Tây Bắc, vì hướng Tây Bắc đại diện cho người chồng, người cha. Tương tự, vợ cần Kim thì lắp hướng Tây Nam, con trai cả hướng Đông, con trai thứ hướng Bắc, con trai út hướng Đông Bắc, con gái cả hướng Đông Nam, con gái thứ hướng Nam, con gái út hướng Tây.

Ngoài ra, điều hòa thuộc loại “động”, nên lắp đặt tại hướng tốt là hướng Thanh Long (Rồng xanh - phía bên trái nhà ở), với ý nghĩa Rồng xanh sẽ thổi khí tốt vào nhà. Tuy nhiên, xét ở góc độ đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng hai thiết bị điện đó, thì những vị trí sau đây cần tránh, hoặc nên được ưu tiên lắp đặt, dù có thể không đảm bảo tính thẩm mỹ hay tính thuận tiện.

Bố trí điều hòa trong phòng khách

Cấm kỵ nhất trong phòng khách là không để nguồn gió của điều hòa thổi thẳng vào tài vị, điều đó sẽ làm hao tài, tán của. Cửa chính ngôi nhà là điểm tài khí, vì vậy nếu máy điều hòa đối thẳng với cửa chính, thì tài khí trong nhà bị thổi hết ra ngoài và trong nhà cũng không có cảm giác ấm cúng.

Nếu đã lắp đặt điều hòa đối diện cửa chính, có thể hóa giải bằng cách đặt một bình phong bằng kính hoặc treo rèm hạt châu tại huyền quan. Gió của điều hòa nếu thổi thẳng vào ghế ngồi sẽ khiến người ngồi cảm thấy khó chịu, dễ bị ảnh hưởngg tới vận thế của công việc và sự nghiệp. Vì vậy, nên điều chỉnh gió sang vị trí khác hoặc chuyển ghế của chủ nhà sang vị trí khác.

Ảnh minh họa. Không nên bố trí điều hòa trên ghế sô pha trong phòng khách



Đối với phòng khách, cũng không nên lắp máy điều hòa bên trên ghế sô pha, vì nó sẽ đè ép người ngồi phía dưới, giống như trường hợp “xà ngang ép đỉnh”, dù mức độ nhẹ hơn xà ngang nhiều. Vấn đề nghiêm trọng hơn là gió từ điều hòa sẽ thổi trực tiếp vào chỗ ngồi, phá vỡ từ trường của cơ thể, khiến cơ thể dễ bị nhiễm bệnh; lắp điều hòa đối diện với sô pha cũng có tác hại như vậy.

Nếu rơi vào tình trạng này, nên điều chỉnh hướng gió của điều hòa lên trần nhà, hoặc lắp một quạt máy nhỏ bên cạnh điều hòa để thay đổi hướng gió. Còn hóa giải bất lợi do “áp lực” từ điều hòa đè xuống, có thể đặt hai chậu trúc khai vận ở hai đầu sô pha, mượn sức sống, sức vươn lên của cây trúc chống chọi lại áp lực đó.

Lắp điều hòa trong phòng ngủ

Khi đang ngủ, các mạch máu mở ra, hệ thống hít thở cũng không phòng chống, gió điều hòa thổi thẳng vào người sẽ dễ bị cảm và dễ "đọng" lại khí tà. Vì thế, cần điều chỉnh hướng gió lên trên.

Khi bố trí điều hòa, cần tránh vị trí thổi gió vào giường

Đối với phòng ngủ, do con người dành 1/3 thời gian trong ngày để ngủ nên càng phải tránh lắp quạt điện/điều hòa thổi gió vào giường, đặc biệt là thổi vào đầu giường từ phương đối diện. Không chỉ do thời gian tác động kéo dài, mà còn do con người khi ngủ, lỗ chân lông nở ra, hệ hô hấp có sự phòng vệ kém, nếu để gió từ quạt điện/điều hòa thổi thẳng vào người sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị mắc bệnh.

Phòng bếp và phòng ăn

Phòng bếp là chỗ nấu ăn cho cả nhà, nếu gió điều hòa thổi thẳng vào bếp thì ảnh hưởng đến lửa không đủ năng lượng để nấu. Bên cạnh đó, điều hòa để ở vị trí như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ăn.

Bếp núc là biểu tượng của tình cảm, cho nên bài trí như vậy cũng rất dễ ảnh hưởng xấu đến đời sống vợ chồng. Vì thế, khi lắp điều hòa trong gian phòng bếp, các gia đình nên cố gắng lắp ở vị trí "an toàn" sao cho gió của điều hòa không thổi thẳng vào bếp.

Nên lắp đặt điều hòa ở vị trí 'an toàn' trong phòng bếp

Nếu lắp điều hòa trong bếp thì không nên lắp ở vị trí đối xung với bếp, đồng thời hạn chế bật điều hòa khi đang nấu thức ăn và nên xoay hướng gió của máy điều hòa lên trên trần nhà, để hơi mát tỏa nhẹ nhàng từ trên xuống. Khí xoay chuyển từ trần nhà xuống là phương thức lưu động dòng khí tốt nhất.

Máy điều hòa sử dụng một thời gian sau sẽ khó tránh được có bụi. Nếu lắp điều hòa có gió thổi thẳng vào bàn ăn sẽ khiến đồ ăn bị bụi bám vào, nhanh nguôi. Do vậy, điều hòa nên lắp gần bàn ăn nhưng nên tránh chiều gió thổi thẳng vào bàn.

Phòng đọc sách