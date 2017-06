Bob Dylan gửi diễn văn Nobel để nhận hơn 900.000 USD

Nghệ sĩ Mỹ hoàn thành thủ tục cuối cùng để nhận tiền thưởng giải Nobel Văn học của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Ngày 5/6, Bob Dylan gửi diễn văn nhận giải Nobel đến Viện Hàn lâm Thụy Điển. Ông tự đọc bài diễn văn dưới dạng audio.

Theo quy định, Bob Dylan cần nộp diễn văn trong sáu tháng kể từ hôm 10/12 - ngày diễn ra lễ trao giải Nobel - để được nhận tiền thưởng trị giá 8 triệu krona của Thụy Điển (hơn 900.000 USD). Bob Dylan thực hiện điều này chỉ vài ngày trước khi hết hạn.

Ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan.

Theo AFP, bà Sara Danius - đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển - đánh giá bài phát biểu của Bob Dylan "phi thường" và "hùng hồn".

Trong diễn văn, Bob Dylan chia sẻ ông đã tự suy ngẫm về mối quan hệ giữa âm nhạc và văn học sau khi biết tin mình đoạt giải Nobel. Sau đó, ông bày tỏ lòng biết ơn tới cố nhạc sĩ Buddy Holly - một trong những người khai sinh ra nhạc Rock 'n' Roll. Theo Bob Dylan, Buddy đã viết các bài hát có giai điệu đẹp, từ những câu thơ giàu trí tưởng tượng. Những tác phẩm này ảnh hưởng sâu sắc đến Bob Dylan và làm thay đổi cuộc đời ông.

Ngoài ra, chủ nhân giải Nobel Văn học 2016 cũng liệt kê một số tác phẩm văn học kinh điển mà ông yêu thích. Đó là Moby Dick của nhà văn Mỹ Herman Melville, All Quiet on the Western Front của nhà văn Đức Erich Maria Remarque, sử thi Odyssey của Hy Lạp.

Ngày 13/10/2016, Viện Hàn lâm Thụy Điển gây bất ngờ khi xướng tên Bob Dylan nhận giải Nobel Văn học. Ông được cho rằng đã "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ". Quyết định của Viện Hàn lâm Thụy Điển tạo tranh luận khi ông là một nhạc sĩ, ca sĩ chứ không phải là một tác giả văn chương. Sau đó, Ủy ban Nobel không thể liên lạc với Bob Dylan. Ông cũng vắng mặt trong lễ trao giải tại Stockholm, Thụy Điển hôm 10/12 năm ngoái. Đến ngày 1/4, Bob Dylan mới nhận huy chương và chứng nhận giải.

