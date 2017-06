Bắt ổ nhóm đã tiêu thụ của gian, làm giả con dấu, tài liệu...

Một ổ nhóm chuyên tiêu thụ của gian lại còn tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước với qui mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, vừa bị Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) triệt phá. Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm tội (ảnh CTV)

Phát hiện ổ nhóm đã tiêu thụ của gian, làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu

Tin từ Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng chiều nay (6/6) cho biết, đơn vị đã ra quyết dịnh khởi tố bị can đối với Đào Xuân Tăng (SN 1989, ở huyện Thủy Nguyên) và Nguyễn Văn Thi (1986, ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Đây là 2 đối tượng nằm trong ổ nhóm chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước với qui mô lớn do 2 anh em ruột là Bùi Như Thứ (SN1964, tức Mịch Tĩnh) và em trai là Bùi Như Việt (SN1968, tức Việt Tĩnh), cùng trú tại 350 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Anh em Thứ và Việt vốn nghiện ma túy, có quan hệ với nhiều thành phần phức tạp và nổi tiếng trong giới làm ăn phi pháp.

Theo tài liệu tại cơ quan công an, vào khoảng cuối năm 2016, trong quá trình điều tra vụ trộm cắp chiếc xe máy SH mang BKS 15B2 394.13 xảy ra trên địa bàn phường Nghĩa Xá thuộc địa bàn quận vào ngày 5/12/2016, Công an quận đã xác định vụ việc này có liên quan trực tiếp đến ổ nhóm của Thứ và Việt.

Các trinh sát thuộc quận lập tức được tung xuống địa bàn để điều tra hành tung của ổ nhóm này. Qủa nhiên sau một thời gian theo sát mọi di biến động, các trinh sát đã phát hiện ổ nhóm này không chỉ tiêu thụ tài sản trộm cắp mà còn tổ chức sản xuất đăng ký xe mô tô, CMND để phục vụ việc tiêu thụ các loại xe máy trộm cắp đã mua được. Cũng như để người mua không phát hiện là xe gian nên vẫn mua với giá cao.

Cũng theo hồ sơ tại cơ quan công an, với công đoạn từ a đến z cùng với phương thức thủ đoạn tinh vi anh em Thứ và Việt ngày càng phất lên như diều gặp gió. Thấy việc làm ăn dễ dàng, anh, em Thứ và Việt còn thu nạp thêm nhiều “tay chân” để chuyên đi thu gom xe gian về sau đó làm giả giấy tờ đêm bán.

“Cất vó”

Sau một thời gian thu thập đủ chứng, đồng thời xác định được tính chất nghiêm trọng, phức tạp của ổ nhóm phạm tội trên, Chuyên án mang bí số 517T đã được Công an quận Lê Chân xác lập để đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Ngày 4/5/2917, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Bùi Như Việt, tại số nhà 350 Tô Hiệu về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được thực hiện. Cùng thời điểm, các trinh sát cũng chia làm nhiều mũi đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm khác trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên.

Qua đó, Cơ quan công an đã thu giữ tang vật, gồm: 5 xe máy các loại, 3 đăng kí xe mô tô, 2 biển kiểm soát (đều là tang vật trong các vụ án trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành), 1 CMND, 1 Giấy phép lái xe đều là giả, 2 máy in, 1 máy ép, 2 máy tính, nhiều phôi giấy CMND, đăng ký xe máy; 4 con dấu nổi giả mang tên Sở GTVT Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an TP. Hà Nội…

Tiếp tục kiểm tra tài khoản Gmail... của các đối tượng, công an quận Lê Chân phát hiện thêm khoảng gần 1000 file được lưu trữ tại những tài khoản nhằm phục vụ cho việc làm giả các loại bằng cấp, chứng chỉ như: GPLX, đăng kí xe, Visa …

Quá trình khám xét, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Đào Xuân Tăng và Nguyễn Văn Thi. Riêng Việt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương trước đó.

Hiện, công an quận Lê Chân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.

An Nhiên