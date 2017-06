Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Hai Thủ tướng nhất trí đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo chung sau hội đàm. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà khách Quốc gia, thủ đô Tokyo, theo TTXVN.

Tại buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi và đạt đồng thuận về những phương hướng và biện pháp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, có tầm quan trọng đặc biệt trong hợp tác chiến lược về kinh tế.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Ông Abe nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản, các viện nghiên cứu, trường đào tạo cùng tham gia.

Thủ tướng Shinzo Abe cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng tháng 11/2017.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng cũng như trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc hay khắc phục hậu quả chiến tranh.

Việt Nam và Nhật Bản thống nhất kết nối hai nền kinh tế thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, viện trợ ODA, nông nghiệp công nghệ cao, lao động...

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực.

Việt Nam - Nhật Bản cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân...

Hai Thủ tướng khẳng định Nhật Bản và Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, các bên liên quan không có những hành động đơn phương, bao gồm quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp, mở rộng tranh chấp tại Biển Đông. Các nước cần thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng đầy đủ những tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) có hiệu lực.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe chứng kiến các bộ ngành và cơ quan hai nước trao đổi 14 văn kiện ký kết.

Vũ Hoàng