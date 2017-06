Gỡ rối về thuế: Doanh nghiệp không mặn mà?

Mặc dù Cục thuế TPHCM đã tổ chức hẳn một buổi gặp gỡ doanh nghiệp mới thành lập chuyên ngành kinh doanh bất động sản nhưng chỉ có đại diện cơ quan thuế, chuyên gia bất động sản, truyền thông... Đối tượng chính là doanh nghiệp lại tham dự khá ít.

Sáng nay (6/6), Cục Thuế TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp mới thành lập chuyên ngành kinh doanh bất động sản để giải đáp, tư vấn những thắc mắc về thuế. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham dự và phát biểu ý kiến cũng như nêu lên những khó khăn, thuận lợi trong thủ tục thuế của doanh nghiệp mình.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM cho biết, trong 2 tháng qua, khi cơ quan này triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đã có hơn 50.570 lượt doanh nghiệp startup tìm hiểu thông tin về thuế.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế TPHCM cho rằng, vướng mắc về thuế phát sinh nhiều nhất ở hoạt động kinh doanh mua bán chuyển nhượng bất động sản.

Cũng theo ông Thiện, trước đây luật quy định kinh doanh bất động sản là riêng không được bù trừ với hoạt động kinh doanh của các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, đến năm 2104, Luật sửa đổi cho phép nếu kinh doanh bất động sản lỗ thì cho phép bù trừ với các hoạt động khác. Nhưng ngược lại nếu kinh doanh bất động sản lãi thì không được bù lỗ cho các ngành khác. "Chúng tôi đang kiến nghị sửa cho được hai chiều", ông Thiện nói.

Vấn đề nhiều doanh nghiệp bất động sản quan tâm chính là những bất cập trong tiền sử dụng đất. Đại diện cơ quan thuế cho rằng, đối với dự án bất động sản có tiền sử dụng đất dưới 30 tỷ đồng thì thủ tục thuế đơn giản, trên 30 tỷ đồng phải qua nhiều thủ tục, thậm chí phải lập hội đồng thẩm định.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM cho rằng, cách tính tiền sử dụng đất vẫn còn là ẩn số. Tiền sử dụng đất đang là gánh nặng của doanh nghiệp vì mức phải đóng đến 80% giá mua đất thì chẳng khác nào doanh nghiệp phải đi mua đất thêm 1 lần.

"Nhà nước thu 1 lần nên tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Sau đó, gánh nặng doanh nghiệp chuyển sang cho người mua nhà. Do vậy, để giải quyết được sự minh bạch, cần chuyển tiền sử dụng đất thành thuế suất dựa trên tính tỷ lệ trên giá đất, giá đất cũng phải do UBND TPHCM quyết định. Hiện giá đất đang phụ thuộc vào khung giá đất do Trung ương tính", ông Châu nói.

