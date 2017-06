Nguyên Trưởng phòng Công thương huyện hầu tòa vì tham ô tài sản

Sáng 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Tham ô tại sản” xảy ra tại Phòng Công thương huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, 6 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Giao Chi (57 tuổi), nguyên Trưởng phòng công thương huyện Tam Bình; Nguyễn Khắc Lâm Sơn (35 tuổi), nguyên Kế toán xây dựng cơ bản huyện Tam Bình; Nguyễn Thanh Tâm (39 tuổi), nguyên Nhân viên Công ty Cổ phần xây dựng Tam Bình (gọi tắt công ty Tam Bình); Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi), nguyên Giám đốc công ty Tam Bình; Huỳnh Quốc Trung (31 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tân Bình (công ty Tân Bình) và Phạm Thanh Sang (30 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng kiến trúc Phố Trẻ (công ty Phố Trẻ).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 6/2014, Nguyễn Giao Chi đã ký 138 hợp đồng khống (gồm 85 hợp đồng với công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tam Bình, 36 hợp đồng với công ty Tân Bình, 17 hợp đồng với công ty Phố Trẻ gây thiệt hại tổng số tiền hơn 3,87 tỉ đồng. Trong đó phần của Chi là trên 951 triệu đồng; bị can Nguyễn Khắc Lâm Sơn với vai trò là kế toán đã cùng với lãnh đạo gây thiệt hại hơn 3,87 tỉ đồng và chiếm hưởng cá nhân hơn 603 triệu đồng; bị can Nguyễn Thành Nhân với vai trò đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3,34 tỉ đồng, số tiền chiếm đoạt gần 500 triệu đồng chia đều cho các cá nhân, riêng Nhân chỉ hưởng hơn 24,3 triệu đồng. Các bị can Huỳnh Quốc Trung gây thiệt hại hơn 340,5 triệu đồng, chiếm hưởng 86,2 triệu đồng; Nguyễn Thanh Tâm gây thiệt hại hơn 225,6 triệu đồng, chiếm hưởng 92,1 triệu đồng; bị can Phạm Thanh Sang gây thiệt hại hơn 185,5 triệu đồng, chiếm hưởng 47,3 triệu đồng…

Các bị cáo đều thừa nhận hành vi tham ô của mình và khắc phục một phần thiệt hại lại cho nhà nước.

Riêng đối với Huỳnh Quốc Trung, trong quá trình điều tra chỉ thừa nhận 1 phần trách nhiệm trong 36 hợp đồng được ký kết với Phòng Công thương Tam Bình chỉ có 9 hợp đồng khống, 3 hợp đồng tập hợp để Phòng Công thương quyết toán và 14 hợp đồng có thực hiện công việc, nhưng sử dụng con dấu đóng lùi ngày.

Các bị cáo tài phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản

Trong ngày xét xử 6/6, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm cho rằng mình là nhân viên bình thường của Công ty Cổ phần Xây dựng Tam Bình nên không phạm tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Huỳnh Quốc Trung cho rằng mình làm thuê, đồng thời thừa nhận có ký kết các hợp đồng với Phòng Công thương huyện Tam Bình nhưng không có bàn bạc với bị cáo Sơn lập hợp đồng khống nên không phạm tội.

Đối với bị cáo Nguyễn Khắc Lâm Sơn có hành vi quanh co không thành khẩn khai báo.

Trước khi vào phần xét hỏi vị chủ tọa phiên tòa đã nhắc nhở bị cáo Sơn nên khai báo trung thực để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo khác đều thừa nhận cáo buộc của bên truy tố.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 6 - 8/6.

Minh Giang