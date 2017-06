'Nắm chặt tay nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực'

"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi sẽ nắm chặt tay nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực”, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ tại buổi gặp gỡ báo

Sau hội đàm chiều nay tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã có buổi gặp gỡ báo chí chung, thông báo những kết quả chính trong cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: VGP

“Tôi xin nhiệt liệt chào mừng Ngài Nguyễn Xuân Phúc là một bạn thân của tôi đến thăm Nhật Bản lần thứ 2 trên cương vị Thủ tướng. Hôm nay, Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi tiến hành cuộc hội đàm lần thứ 5 và đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn và đầy ý nghĩa”, Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu mở đầu.

Nhật sẽ hỗ trợ mạnh mẽ VN nâng cao năng lực chấp pháp trên biển

Để đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết: “Ngày hôm nay, tôi đã bày tỏ quyết tâm của Nhật Bản sẽ đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam với việc sử dụng công nghệ, kinh nghiệm vượt trội của Nhật Bản và qua đó, tạo ra cơ hội kinh doanh mà hai bên cùng có lợi”.

Nhật Bản hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng. Nhật Bản sẽ hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam nâng cao năng lực chấp pháp trên biển thông qua việc cung cấp những chiếc tàu tuần tra mới, v.v…

“Trong khi chúng ta nhận thấy làn sóng chủ nghĩa bảo hộ và chống lại toàn cầu hóa, cùng với Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi sẽ thúc đẩy thương mại đầu tư tự do”, Thủ tướng Shinzo Abe nói và cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam một cách toàn diện cho sự thành công tốt đẹp của Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm nay. Hai nước cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để sớm thực hiện Hiệp định TPP cũng như để thực hiện Hiệp định RCEP chất lượng cao.

Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác để duy trì và tăng cường trật tự quốc tế tự do và mở cửa dựa trên thượng tôn pháp luật, điều được coi là nền tảng của sự ổn định và phồn vinh của cộng đồng quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, theo Thủ tướng Shinzo Abe, hai bên đã chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của đối thoại giữa các nước liên quan trên cơ sở luật pháp quốc tế, cũng như việc ngăn chặn thay đổi hiện trạng một cách đơn phương và tự kiềm chế tại hiện trường.

“Theo các kết quả ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tôi sẽ nắm chặt tay nhau để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực”, Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ.

Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ nhất trí với các vấn đề mà Thủ tướng Shinzo Abe vừa nêu và khẳng định, hai bên vừa hội đàm rất thành công, thống nhất ra Tuyên bố chung với nhiều nhận thức quan trọng về phương hướng và biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị. Việt Nam khẳng định coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt lễ kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018.

Hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp và giải pháp cụ thể, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là tăng cường kế nối đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam quyết tâm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản và thực hiện nghiêm túc các cam kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư mà tôi và Ngài Thủ tướng Shinzo Abe cùng tham dự chiều qua”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại theo hướng hội nhập quốc tế sâu rộng, nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục đào tạo, thể thao, giao lưu hợp tác giữa các địa phương.

Hai bên khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ, cao tốc Bắc Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc, chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam. Trong chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã ký 43 văn kiện hợp tác trị giá trên 22 tỉ USD, đó là riêng đầu tư FDI.

Hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, hợp tác chặt chẽ vì thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

“Ngài Thủ tướng Shinzo Abe đã giải thích về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do rộng mở, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ những sáng kiến của Nhật Bản nhằm bảo đảm sự thịnh vượng về kinh tế, tự do về thương mại và an toàn hàng hải trên nguyên tắc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”, Thủ tướng khẳng định.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, sớm hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC một cách chất lượng nhất.

Theo VGP