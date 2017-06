Bộ trưởng Tô Lâm: Báo chí là nơi lực lượng CAND tự soi mình

"Báo chí đã và đang trở thành một trong những kênh cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng công an trong phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm",Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Bộ Công an sáng nay tổ chức gặp mặt, tọa đàm “Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân” nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt, tọa đàm

Tại đây, các đại biểu đều khẳng định vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong những năm qua, nhất là giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, nêu những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa hai bên.

Chủ trì buổi gặp mặt, Thượng tướng, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm cộng tác, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với lực lượng CAND và sự nghiệp bảo vệ ANTT trong những năm qua.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí đã kịp thời nhận diện, chủ động đấu tranh, vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá, phạm tội của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy, báo chí đã và đang trở thành một trong những kênh cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng công an trong phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm.

Nhiều vụ án lớn, nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, manh động, liều lĩnh được phát hiện, phản ánh qua báo chí, cung cấp thông tin ban đầu để trên cơ sở đó lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chia sẻ, lực lượng công an trong suốt hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của cơ quan báo chí. Điều này thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; làm cho nhân dân hiểu được những khó khăn, vất vả, gian khổ, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, từ đó thêm tin yêu, cảm phục, tích cực giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, công tác công an bản chất là công tác dân vận, để mọi tầng lớp nhân dân tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân là vô cùng quan trọng. Thực hiện được nhiệm vụ này không ai làm hay hơn, tốt hơn lực lượng báo chí.

"Để mọi người dân cảm nhận được cuộc sống hòa bình, yên lành, yên tâm, tin tưởng…lực lượng báo chí CAND mặc dù lớn mạnh nhưng cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không có sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, sự vào cuộc, chỉ đạo, dẫn dắt, phối hợp của các cơ quan báo chí" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải có sự thống nhất cao về nhận thức, hành động giữa hai lực lượng.

Mục tiêu của lực lượng CAND, không phải chỉ là phá hàng nghìn vụ án, bắt hàng nghìn đối tượng mà phải bảo vệ được chế độ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, lành mạnh.

"Đối với lực lượng CAND, báo chí cách mạng không chỉ là phương tiện, mà còn là tấm gương mà lực lượng CAND phải tự soi mình, tự nhìn thấy những khiếm khuyết, nhược điểm, những vết nhọ trên mặt mình mà chấn chỉnh" - lời Bộ trưởng.

Qua đây, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần có sự thống nhất cao về nhận thức, hành động giữa hai lực lượng. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần trân trọng và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó tốt đẹp, sự giúp đỡ quý báu của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT trong thời gian qua.

Đồng thời, Bộ trưởng Công an cũng mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa từ phía các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thăm dò, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ ANTT.

Bảo Anh