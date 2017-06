5 cán bộ phá chòi tôm của người 'chống cát tặc' lại hầu tòa

Ngoài 5 cán bộ ra tòa, người "chống cát tặc" ở Đồng Nai cho rằng còn 6 người khác hủy hoại tài sản gia đình bà chưa bị truy tố.

Ngày 6/6, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tiếp tục đưa Lê Văn Lang (Trưởng Trạm Rạch Tràm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành) cùng 4 nhân viên bảo vệ rừng ra xét xử tội Hủy hoại tài sản tại đầm tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (35 tuổi).

Đây là phiên xét xử thứ 2 sau khi phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2016 bị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Các cán bộ bảo vệ rừng Long Thành thừa nhận vi phạm của mình. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo cáo trạng, bà Ngọc thuê đất rừng phòng hộ Long Thành để nuôi trồng thủy sản và được Ban quản lý bảo vệ rừng đồng ý. Ngày 26/2/2016, nhận được tin bà Ngọc nuôi tôm trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu xây dựng trái phép, Ban Quản lý phân công nhóm bảo vệ đến kiểm tra.

Không có chỉ đạo của cấp trên cũng như quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương nhưng các nhân viên này đã xông vào chòi canh tôm của bà Ngọc đập phá, ném khoảng 40 bao xi măng (trị giá khoảng 3,4 triệu đồng) xuống đầm tôm, gây hư hỏng.

Điều tra bổ sung, Công an Đồng Nai xác định thêm hai bảo vệ ném 4 khung sắt, 2 hộp cốp pha xuống đầm tôm nhưng mức thiệt hại tài sản chỉ hơn 1,1 triệu đồng nên không khởi tố. Cơ quan điều tra cũng không khởi tố thêm tội Bắt giữ người trái phép đối với nhóm bảo vệ rừng như tố cáo của bà Ngọc.

Trong phần xét hỏi tại tòa hôm nay, các bảo vệ rừng cho rằng do nôn nóng, không suy nghĩ nên đã vi phạm pháp luật. "Chị Ngọc bị phát hiện xây dựng trái phép và được chúng tôi nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành. Do đây là rừng phòng hộ nên chúng tôi nôn nóng xử lý vụ việc, nay đã biết sai", một cán bộ thừa nhận.

Bà Ngọc cho rằng 11 bảo vệ đập phá đầm tôm mà chỉ truy tố có 5 người. Ảnh: Phước Tuấn.

Bà Ngọc cho rằng ngoài 5 bảo vệ đang đứng trước vành móng ngựa thì còn 6 người khác có mặt hôm xảy ra vụ việc không bị truy tố. "Việc tôi tố cáo cát tặc nên bị trù dập. Hôm đó có đến 11 người vào nhưng chỉ truy tố có 5 thì tôi không đồng ý. Từ đó đến nay tôi không làm gì được, trắng tay về kinh tế", bà nói.

Sau phần xét hỏi, phiên tòa tạm dừng. Sáng mai HĐXX sẽ tiếp tục.

Liên quan đến vụ án này, trong quá trình tố cáo hành vi của các cán bộ bảo vệ rừng, ngày 19/4/2016 bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ về hành vi Chống người thi hành công vụ. Lý do 6 tháng trước đó, bà chửi bới công an vì không lập biên bản tàu hút cát lậu trên sông Đồng Nai.

Sau 6 ngày bị bắt oan, bà được thả tự do, VKS và công an đã công khai xin lỗi. Phó công an huyện Nhơn Trạch và cấp dưới bị cách chức vì những sai sót liên quan đến việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc.

