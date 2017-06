Top game mobile hay nhất trên iOS và Android trong năm 2017

Cùng chúng tôi điểm mặt những tựa game mobile đỉnh nhất và phổ biến nhất trên nền tảng iOS và Android tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2017 này nhé.

Danh sách các tựa game mobile dưới đây chỉ mang tính chất tổng hợp và không được sắp xếp theo thứ tự xếp hạng nào cả. Đây là những trò chơi rất có triển vọng trên nền tảng di động và được thêm vào danh sách này sau khi đành giá từ một số yếu tố như đồ họa, gameplay, cốt truyện và số lượt tải xuống,…

Lineage II: Revolution

Mang nặng tầm ảnh hưởng của "bậc tiền bối" đi trước, bản di động Lineage II: Revolution vẫn là một MMORPG thừa hưởng cùng một thế giới cũng như tối ưu hóa hình ảnh và lối chơi của Lineage II. Tuy nhiên nhờ việc ứng dụng Unreal Engine 4 tối tân thì Lineage II: Revolution còn trở nên ấn tượng và khác biệt vô cùng so với những sản phẩm di động cùng thể loại khác trên thị trường hiện nay.

Trong Lineage II: Revolution, người chơi có thể nhập vai một trong ba lớp nhân vật riêng biệt là Warrior, Ranger, và Mage, bên cạnh đó lựa chọn một trong 4 chủng tộc Human, Elf, Dark Elf và Dwarf để mang đến chiến trường. Trò chơi còn sở hữu hệ thống tùy biến nhân vật đầy sáng tạo như chỉnh sửa kiểu tóc, dáng vẻ và hành vi của nhân vật mình chọn.

Trò chơi cho phép game thủ trải nghiệm các nhiệm vụ theo từng quest, phiêu lưu hầm ngục tối, Raid boss, chiến đấu PvP, hay việc 60 người cùng công thành một lúc,... Bên cạnh đó, nhờ việc ứng dụng quái vật Unreal Engine 4 tối tân nên đồ họa trong Lineage II: Revolution là cực kỳ ấn tượng. Cảnh quan trong game được xây dựng rất tỉ mỉ, có sự đầu tư từ những chi tiết nhỏ như ngọn cỏ, sương khói,...cho thấy không hề thua kém các game mang tầm cỡ PC/ Console.

Trailer Game

Ngoài việc phô diễn nền đồ họa 3D tuyệt đẹp thì gameplay cuồng bạo với nhịp độ nhanh của Lineage II: Revolution cũng khiến cho bất kỳ ai xem qua cũng phải tấm tắc ngợi khen. Những chiêu thức kỹ năng của nhân vật được tung ra liên tục tạo thành chuỗi combo kéo dài, đi kèm với các hiệu ứng có mãnh lực điên cuồng rút máu nhanh chóng làm kẻ thù không kịp trở tay.

Link download: iOS/ Android

Fire Emblem Heroes

Được biết, Fire Emblem Heroes là tựa game đầu tiên trong series Fire Emblem được Nintendo đưa lên nền tảng di động và đã có mặt tại thị trường Nhật Bản cũng như Phương Tây. Các fan hâm mộ series Fire Emblem hẳn sẽ rất hài lòng khi tân binh nhập vai mới quy tụ gần như tất cả các anh hùng nổi bật nhất từ nhiều trò chơi Fire Emblem khác nhau.

Fire Emblem Heroes trên di động sẽ truyền tải nhiều yếu tố truyền thống khi đưa người chơi trải nghiệm thể loại nhập vai kết hợp chiến thuật chiến đấu "turn-based" trên bản đồ dạng chia ô giống như những đàn anh được phát hành trên máy Handheld trước đây.

Cốt truyện của game mobile này sẽ cho phép người chơi trở thành một Triệu Hồi Sư (Summoner), cho phép bạn triệu hồi một Hero làm nhân vật chính cho mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể triệu hồi các NPC khác nhau từ dòng game này để tạo nên một đội hình trong mơ. Sau đó, game thủ sẽ điều khiển các chiến binh trong đội hình và trang bị cho họ các loại vũ khí khác nhau.

Link download: iOS/ Android

Pokemon GO

Pokemon GO là một trò chơi tăng cường thực tế được Niantic phát triển và The Pokemon Company phát hành dành cho các thiết bị iOS và Android. Trò chơi được cho ra mắt trên toàn cầu vào tháng 7 năm 2016, cùng với một thiết bị đeo tay nhỏ mang tên Pokemon GO Plus được Nintendo thiết kế, sẽ sử dụng kết nối Bluetooth để thông báo cho người chơi khi có Pokémon ở gần với một màn hình LED và đèn thông báo.Pokemon Go Plus sẽ được bán độc lập với ứng dụng.

Trò chơi cho phép người chơi bắt, đấu, huấn luyện và trao đổi Pokemon thông qua thế giới thực bằng cách sử dụng GPS và camera của thiết bị. Đây là một trò chơi miễn phí tải về, nhưng có hỗ trợ mua hàng trong ứng dụng để người chơi có thể mua các vật dụng trong game.

Trò chơi nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên điện thoại ngay sau khi ra mắt, vượt qua cả kỷ lục trước đó được Candy Crush Saga nắm giữ. Pokemon GO nhanh chóng trở thành nguồn lợi to lớn cho Nintendo - công ty sở hữu The Pokémon Company. Trò chơi được các chuyên gia tâm lý đánh giá cao vì giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và thể chất của người chơi, nhưng cũng gây ra không ít tranh cãi trong việc gây nên một số vụ tai nạn và không ít vụ việc tiêu cực khác.

Tuy được phát hành hồi năm ngoài nhưng những tính năng mới nổi bật được Niantic thêm vào như PvP giữa người chơi với nhau hay thêm vào các Pokemon huyền thoại chắc chắn sẽ giúp Pokemon GO lấy lại được lượng người chơi đáng kể và xứng đáng góp mặt trong danh sách top game hay nhất 2017.

Link download: iOS/ Android

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Hearthstone: Heroes of Warcraft vẫn đang là một trong những game thẻ bài "hot" nhất hiện nay trên cả nền tảng PC lẫn mobile. Trò chơi có quy tắc sử dụng thể bài mới lạ, với thiết kế đẹp mắt và có tính đa biến trong mỗi trận đấu cao, khiến ai cũng mê mẩn. Là một game free-to-play nên mọi người đều có thể chơi Hearthstone và đạt được bộ sưu tập bài như nhau, tuy nhiên nếu sử dụng tiền thật thì công đoạn sưu tầm bài sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hearthstone nhanh chóng trở thành cơn bão và khiến cho bất cứ một nhà phát hành game nào khác trên thế giới phải ganh tỵ bởi sự phát triển khủng khiếp của mình. Chỉ qua 6 tháng phát hành thời điểm ra mắt, Hearthstone đã đạt mốc trên 20 triệu tài khoản riêng biệt, và dù là game free-to-play, doanh thu từ bán đồ trong game của Hearthstone đã đứng top 10 các game có doanh thu cao nhất thế giới năm 2014.

Trong Hearthstone, người chơi sẽ phải làm quen với cả chủ tướng, và nhiệm vụ chính lúc này sẽ là tiêu diệt chủ tướng của đối thủ (giảm HP xuống còn 0). Trong mỗi lượt đi, người chơi có thể tùy thích thực hiện đủ mọi thao tác. Ví dụ trong Yugi-Oh, trong một lượt, người chơi chỉ có thể triệu hồi mới 1 quái vật thì trong Hearthstone, game thủ lại có thể thoải mái triệu hồi nhiều quái vật cùng lúc, miễn là họ có đủ "Mana".

Điều khác biệt ở đây đến từ việc ở mỗi lượt ra bài, người chơi sẽ phải tốn mất một lượng Mana nhất định, và lượng Mana này sẽ được hồi phục dần sau mỗi lượt. Ví dụ, ở lượt thứ nhất, người chơi sẽ hồi phục được 1 Mana, thì ở lượt thứ 2, người chơi sẽ nhận được 2 Mana. Số lượng Mana bị giới hạn và tăng dần theo lượt giúp tính chiến thuật trong Hearthstone trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời khiến cho trận đấu được kéo dài hơn, đây có thể xem là điểm nhấn lớn nhất của Hearthstone so với những ai vốn quen với lối đấu bài trong Yugi-Oh.

Với những tính năng nổi trội cùng lượng người chơi đông đảo đến tận bây giờ, Hearthstone cũng xứng đáng góp mặt trong danh sách này giống như Pokemon GO.

Link download: iOS/ Android

Super Mario Run

Chính thức ra mắt trên iOS vào cuối năm 2016, Super Mario Run đã trở thành một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Trò chơi đã thu hút tới 40 triệu lượt tải về chỉ trong bốn ngày đầu tiên lên App Store và 78 triệu lượt sau 3 tháng ra mắt. Đến cuối tháng 3 năm nay, Nintendo lại tiếp tục phát hành Super Mario Run trên Android.

Được biết, Super Mario Run là một tựa game platform mang phong cách auto-runner cho phép game thủ chinh phục những màn chơi khác nhau chỉ với một tay. Anh chàng Mario sẽ tự động chạy về phía trước và việc của bạn là điều khiển sao cho khéo léo vượt qua những chướng ngại vật và kẻ thù trên đường đi. Game thủ sẽ có thể so tài với nhau xem ai có điểm số cũng như thời gian kết thúc màn chơi nhanh nhất.

Super Mario Run có thể tải về và chơi được miễn phí nhưng chỉ là thế giới đầu tiên bao gồm 3 cấp độ và một lâu đài mà thôi. Người chơi muốn trải nghiệm trọn vẹn không giới hạn 5 thế giới tiếp theo thì cần phải bỏ ra số tiền là 9.99 USD (tương đương khoảng 220.000đ).

Link download: iOS/ Android

TRANSFORMERS: Forged to Fight

Transformers: Forged to Fight là một game mobile mang phong cách hành động, chiến đấu đối kháng. Điều thú vị nhất mà trò chơi mang tới là một hệ thống nhân vật quen thuộc, giữ nguyên tạo hình, tỷ lệ chuẩn như nguyên tác trên phim.

Cốt truyện của game căn cứ dựa trên sự va chạm thực tại khác nhau, nơi mà hai phe cánh Autobots và Decepticons đối đầu trực tiếp trong cuộc chiến một mất một còn. Điểm đặc biệt về game là người chơi có thể chiến đấu với những người khác hoặc thậm chí xây dựng các liên minh vững mạnh cho riêng mình.

Mọi hành động của các chiến binh robot đều được tái hiện một cách mượt mà, hiệu ứng cháy nổ liên tục xuất hiện sau từng đợt máy móc va chạm đầy máu lửa. Đó là còn chưa kể tới việc các chi tiết nhỏ cũng được chăm chút tỉ mỉ như lớp sơn bong tróc, cửa kính vỡ vụn... Trên thực tế, để làm được điều này thì Kabam đã sử dụng một công nghệ đồ họa 3D đỉnh cao, chuyên dành cho việc thiết kế hình ảnh trên Xbox 360 hay PlayStation 3.

Link download: iOS/ Android

Guardians of the Galaxy TTG

Guardians of the Galaxy TTG là tựa game mới nhất của hãng Telltale Games, với lối chơi theo thể loại phiêu lưu dài tập tương tự như những tựa game khác của họ. Guardians of the Galaxy còn có cả yếu tố Puzzle pha lẫn cơ chế chiến đấu khá hấp dẫn.

Bạn sẽ phải bỏ ra 5 USD để mua game để thưởng thức tập đầu tiên, và nếu thấy thích game thì có thể chi thêm một số tiền trị giá 15 USD để mua 4 tập còn lại. Lưu ý vì game khá nặng, nên yêu cầu điện thoại phải có cấu hình tương đối cao để có thể chơi được.

Link download: iOS/ Android

Clash of Clans

Bây giờ bạn có thể tự hỏi tại sao Clash of Clans nằm trong danh sách này? Rất dễ hiểu, tựa game chiến thuật này là một trong những sản phẩm được tải xuống và yêu thích nhất trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó, Clash of Clans cũng luôn biết cách thu hút thêm người chơi và xây dựng cộng đồng vững mạnh bằng những bản cập nhật mới với nhiều tính năng thú vị.

Được biết, Clash of Clans là một game MMO chiến thuật, bạn có thể xây dựng một đế chế trên vùng đất của riêng mình, chiêu mộ binh lính và tiêu diệt lũ quái vật hoặc đem quân đi chinh phạt các vùng đất của những người chơi khác. Mang trong mình những yếu tố quen thuộc của một game chiến thuật, nhưng với sự kết hợp các tính năng của một game online như việc chơi cùng bạn bè, tạo dựng một liên minh, đem quân đi xâm chiếm, hãng phát triển đã tạo ra một tựa game vô cùng hấp dẫn.

Bạn sẽ bắt đầu với một vùng đất của riêng mình, xây dựng các công trình dựa trên số tài nguyên ít ỏi ban đầu. Bạn có thể tham gia một liên minh có sẵn, hoặc tự tạo một liên minh của riêng mình. Trong quá trình xây dựng và phát triển, bạn sẽ phải bảo vệ thành phố của mình khỏi những cuộc tấn công của đám quái vật hoặc những người chơi khác. Game cung cấp các công trình phòng thủ như súng cối, tháp phòng thủ, các loại bẫy và các bức tường để ngăn chặn kẻ thù.

Link download: iOS/ Android

Dynasty Warriors: Unleashed

Dynasty Warriors: Unleashed - tựa game mobile mới nhất trong series Dynasty Warriors lừng danh đã cán mốc 5 triệu lượt tải về chỉ sau có vỏn vẹn một tháng ra mắt. Đây quả là một thành công ngoài sức mong đợi.

Dynasty Warriors: Unleashed sở hữu lối chơi hành động cuồng bạo vượt tầm. Trò chơi được kế thừa gần như toàn bộ phần thiết kế hình ảnh, nhân vật lịch sử và cơ chế gameplay chặt chém hết sức đã tay của Dynasty Warriors trên PC/ Console. Game đưa người chơi vào cuộc chiến phân tranh thời Tam Quốc với nhiều vị danh tướng nổi tiếng như Triệu Vân, Quan Vân Trường, Điêu Thuyền, Chu Thái,...

Game vẫn chủ yếu tập trung vào trải nghiệm "hack and slash" của các võ tướng, tạo điều kiện để người chơi thỏa sức hóa thân vào các nhân vật và cảm thấy hào hứng trước khi được tung hoành trận mạc với hàng tá kẻ địch vây quanh. Chính vì vậy, người chơi cần phải sử dụng sự khéo léo, cùng khả năng điều khiển nhân vật xuất thần của mình để tiêu diệt kẻ thù và tồn tại.

Song song với lối chơi, điểm nổi bật ấn tượng nữa của Dynasty Warriors: Unleashed là phần đồ họa. Trò chơi có phong cách thiết kế 3D chân thực, từ các trường cảnh, chiến trường cho tới hệ thống nhân vật, đều được xây dựng đẹp mắt, sắc nét và có cử động rất linh hoạt, phù hợp với một sản phẩm có lối chơi hành động chặt chém. Bên cạnh đó, Dynasty Warriors: Unleashed còn có các tùy chọn hiệu ứng và độ phân giải sao cho phù hợp nhất với thông số kỹ thuật của thiết bị chơi game.

Link download: iOS/ Android