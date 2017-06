Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Manh mối từ hóa đơn rút tiền qua thẻ ATM

Trong lúc giằng co với chủ tiệm vàng, nghi can đã đánh rơi chiếc túi xách, trong đó có tờ hóa đơn rút tiền qua thẻ ATM đã mờ chữ. Đây chính là đầu mối quan trọng giúp Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt được nghi can.

Trưa ngày 6/6, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Huỳnh Khắc Vinh (sinh 1995, trú Quảng Nam) từ Hội An về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tiệm vàng Đại Lợi Chanh (trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5/6, Vinh nhiều lần đảo xe trước tiệm vàng này để quan sát, tìm cơ hội. Đến 20h40, lợi dụng lúc anh N., chủ tiệm vào sau nhà uống nước, Vinh dựng xe máy cách tiệm chừng 5m rồi cầm viên đá tiến đến đập vỡ tủ kính trưng bày và mới lấy được một vài món trang sức (khoảng 1 lượng vàng tây).

Huỳnh Khắc Vinh tại cơ quan công an

Nghe tiếng kính vỡ, anh N. vớ chiếc ghế nhựa chạy ra đánh trúng người của Vinh và giữ không cho Vinh tẩu thoát.

Cùng lúc đó, ông Ngô Mới (tổ trưởng tổ dân phố), nhà ở gần bên đã chạy ra hỗ trợ anh N. Lúc này, có một thanh niên đi đường dừng xe để xem. Sợ rằng đó là đồng bọn của tên cướp, anh N đã bỏ chạy vào nhà...

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP Đà Nẵng và Công an quận Ngũ Hành Sơn đã có mặt tại hiện trường khẩn trương trương tiến hành điều tra vụ việc.

Từ những chứng cứ thu thập được, đến sáng ngày 6/6, Công an TP Đà Nẵng đã mời Huỳnh Khắc Vinh (sinh viên một trường ĐH trên địa bàn TP Hội An) về Công an TP Hội An làm việc.

Đôi găng tay Vinh dùng để gây án

Tại đây, đối tượng đã thừa nhận đã gây ra vụ cướp do thiếu tiền tiêu xài. Tuy nhiên, toàn bộ số vàng Vinh lấy được đã rơi vãi trong lúc giằng co với anh N.

Theo cơ quan Công an, đối tượng đã đánh rơi chiếc túi xách, bên trong có 1 con dao nhọn, 1 đôi giày thể thao và một hóa đơn rút tiền từ thẻ ATM nhưng chữ đã phai mờ, không đọc được bằng mắt thường.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, Cơ quan Công an đã làm rõ thông tin trên tờ hóa đơn ngay trong đêm 5/6. Và đây là điểm mấu chốt giúp nhanh chóng điều tra, làm rõ nghi phạm đã gây ra vụ cướp.

Bước đầu, cơ quan công an cũng xác nhận, chỉ có một mình Vinh thực hiện vụ cướp tiệm vàng. Lúc xảy ra sự việc, có một thanh niên ngồi trên xe máy gần hiện trường nhưng đó chỉ là tình cờ, không phải đồng phạm của Vinh.

