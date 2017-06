Thiếu niên 13 tuổi bị hổ vồ trúng chân

Trèo tường vào xem đàn hổ nuôi nhốt, nam sinh 13 tuổi ở Thanh Hoá bị vồ trúng chân, vết thương rất nặng.

Ngày 6/6, ông Lê Bá Lộc, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) cho biết, cơ quan chức năng và gia đình đang làm rõ vụ một bé trai bị hổ vồ gây trọng thương.

Theo gia đình em Mai Văn Chiến (13 tuổi, ở xã Quảng Phú), trưa 28/5, sau buổi tổng kết năm học, Chiến và hai bạn cùng lớp rủ nhau tới trang trại nuôi hổ trên địa bàn xã Xuân Tín chơi.

Đàn hổ nuôi nhốt ở xã Xuân Tín (Thanh Hoá), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Hoàng.

Khi hai bé trai treo lên tường rào để xem hổ, bất ngờ một con trong đàn vồ trúng chân bé Chiến khiến phần bắp thịt và nhiều mạch máu bị đứt. Không có người lớn phát hiện trợ giúp, nên một bạn đi cùng đã cởi áo băng bó vết thương rồi chở Chiến về nhà.

Thấy vết thương con trai quá nặng, ông Mai Văn Khắc (38 tuổi, bố Chiến) đã nhanh chóng đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu.

"Sau khi sơ cứu, con tôi được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bác sỹ hội chẩn đánh giá, vết thương nặng và phức tạp nên cháu tiếp tục được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia điều trị" - ông Khắc nói và cho hay, rất may được chuyển viện kịp thời, nếu không con trai khó giữ lại chân.

Trang trại nuôi hổ nơi xảy ra vụ việc đặt tại cồn Tàu Voi, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, do ông Nguyễn Mậu Chiến (48 tuổi) làm chủ. Ông này đưa đàn hổ về nuôi nhốt từ năm 2006. Năm 2012, ông Chiến mới được Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho nuôi nhốt.

Tháng 5/2017, ông Chiến bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) khởi tố, bắt giam do tình nghi tham gia đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia. Trang trại nuôi hổ hiện do người thân ông Chiến trông coi.

Lê Hoàng