FIFA 18 ấn định ngày phát hành, tung lời “tuyên chiến” đanh thép tới PES

Vào sáng nay 6/6 theo giờ Việt Nam, EA đã công bố thông tin về FIFA 18, phiên bản mới nhất của dòng game bóng đá hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo đó, trò chơi này sẽ ra mắt chính thức vào ngày 29/9/2017 với 5 phiên bản PS4, Xbox One, PC, PS3 và Xbox 360.

FIFA 18 Trailer

Ngoài những phiên bản trên, EA cũng giới thiệu về một phiên bản đặc biệt trên Nintendo Switch. So với các phiên bản khác, FIFA 18 trên Switch sẽ có một số thay đổi, đặc biệt là về phương diện đồ họa. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà sức mạnh phần cứng của Switch không thể so sánh với PS4 hay Xbox One. Tuy nhiên, sự cơ động lại khiến cho Switch vẫn có rất nhiều tiềm năng. Thời điểm ra mắt của phiên bản này vẫn chưa được xác định, tuy nhiên EA chắc chắn rằng nó sẽ vẫn được xuất hiện trong năm 2017.

Sau khi sử dụng hình ảnh của Marcos Reus và CLB Dortmund cho FIFA 17, phiên bản năm nay sẽ tới lượt Cristiano Ronaldo và CLB Real Mandrid. Với tư cách là nhà tân vô địch Châu Âu, bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến cho FIFA 18 trở nên đặc biệt thu hút. Nhất là khi đối thủ PES 2018 đã chọn Barcelona (đại tình địch của Real Mandrid). Chỉ tính riêng sự đối đầu của hai hình ảnh đại diện, chúng ta đã có thể thấy tính cạnh tranh và sự “thù địch” giữa FIFA và PES.

Theo dự kiến, game thủ có thể đặt mua trước sản phẩm từ ngày 21/9. Để khuyến khích người mua đặt trước, EA đã tung ra nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn, trong số đó nổi bật nhất là việc người chơi sẽ ngay lập tức nhận được Christiano Ronaldo trong chế độ chơi FIFA Ultimate Team.