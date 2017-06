Sự thực gia thế giàu có của Phan Hiển khiến Khánh Thi bị 'tố'... vì tiền!

Tin đồn Khánh Thi yêu Phan Hiển vì tiền đã dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua. Người hâm mộ cặp đôi này cũng thắc mắc về gia thế thực sự của Phan Hiển.

Khánh Thi phản pháo trước thông tin ‘yêu Phan Hiển vì tiền’

Năm 2015, Khánh Thi - Phan Hiển công khai chuyện tình cảm. Trước mối tình "đũa lệch", nhiều người đã hoài về sự chân thành khi cặp đôi này đến với nhau. Có người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò PR bởi Khánh Thi hơn Phan Hiển tận 12 tuổi. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh tình cảm sâu sắc của họ.

Vượt qua tất cả những thị phi, cặp đôi đã dần nhận được thiện cảm từ công chúng. Và sau hơn 2 năm công khai, Khánh Thi - Phan Hiển đã có được một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc.

Tuy nhiên mới đây nhất, "sóng gió" lại đến khi có một Facebooker - được cho là người quen của Phan Hiển - "tố" Khánh Thi yêu Phan Hiển vì tiền.

Ngôi nhà được cho là tài sản của gia đình Phan Hiển.

Facebooker có tên B.L.P.T đã khiến cho làng giải trí Việt xôn xao với dòng trạng thái": "Ừa thì hồi cấp ba mình học MC ấy và cũng thông qua một số người bạn nên quen em gái Phan Hiển có add cả Facebook rồi sang nhà ấy chơi 3 lần. Và khẳng định luôn nhà Phan Hiển khá giàu. Tóm lại là mình từng có suy nghĩ (cá nhân thôi) là Khánh Thi lấy Phan Hiển vì tiền".

Trong dòng tâm sự của mình, cô gái đã tiết lộ bản thân là bạn của em gái Phan Hiển và cô biết rõ những chuyện trong nhà của nam dancer này. Theo đó, gia đình ông ngoại của Phan Hiển rất giàu có. Cả gia đình hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Họ là những doanh nhân có tiếng ở mảnh đất Sài thành.

Thực hư chuyện này ra sao? Thông tin đăng tải trên nhiều tờ báo cho thấy, hàng loạt cao ốc nằm tại các con đường đẹp nằm rải rác khắp các quận nội thành TP.HCM được cho là thuộc sở hữu của đại gia đình Phan Hiển.

Ngôi biệt thự trong clip giới thiệu về gia đình Phan Hiển trong cuộc thi "So you think you can dance 2013".

Điều đó còn được minh chứng rõ ràng ngay cả trong đoạn clip chia sẻ về cuộc sống của Phan Hiển khi thi chương trình "So you think you can dance 2013". Theo đó, trong clip quay lại cuộc sống của gia đình Phan Hiển trong một ngôi biệt thự mặt phố hoành tráng và đắt tiền.

Việc Phan Hiển dấn thân vào con đường dancer chuyên nghiệp đã khiến gia đình có truyền thống kinh doanh địa ốc khá phật lòng. Nhưng vì ước mơ và niềm đam mê của Phan Hiển nên gia đình đành chấp nhận rồi tạo điều kiện hết mức có thể cho Phan Hiển.

Theo đuổi con đường dancer chuyên nghiệp, nếu chỉ có tài năng thôi chưa đủ, người chơi phải có điều kiện để nuôi dưỡng giấc mơ. Và gia đình Phan Hiển chính là bệ đỡ để giúp anh phát triển. Mới sinh năm 1993 nhưng nhờ những chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, những chuyến dự thi tự túc Phan Hiển trở thành một trong 4 dancer "hot" của làng dancer sport Việt khi mới 16 tuổi.

Không chỉ vậy, mới sinh năm 1993, Nguyễn Đoàn Phan Hiển đã có những món quà "chất" để tặng vợ như đồng hồ gắn kim cương nửa tỉ đồng hay cặp nhẫn hàng hiệu số lượng có hạn.

Món quà chàng trai sinh năm 1993 tặng vợ có giá gần nửa tỉ đồng.

Nhưng với những ai yêu mến cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển đều thấy rằng, họ rất ít khoe mẽ trước đám đông. Đặc biệt là Phan Hiển, sinh ra trong nhung lụa có gia thế giàu có trong thành phố lớn nhưng cuộc sống hằng ngày của anh rất bình thường.

Phan Hiển tập trung vào sự nghiệp, anh xây dựng một vũ công chỉn chu và nói không với những ồn ào. Ngay cả khi mang tiếng "lái máy bay bà già" cùng nhiều lời đàm tiếu khó nghe, Phan Hiển vẫn giữ được bản lĩnh. Anh không phát ngôn, không nổi nóng, không chống trả lại những lời đàm tiếu mà bình tĩnh để thời gian chứng minh tất cả.

Trong sự nghiệp, Phan Hiển được xem là dancer chuyên nghiệp, yêu nghề và nói không với những chiêu trò. Anh không khoe gia thế "khủng" trước dư luận. Hiện tại, Phan Hiển được xem là một trong những vũ công chuyên nghiệp, tuổi trẻ mà ít chiêu trò nhất ở Việt Nam.

Trong chuyện tình cảm, khi bén duyên với dance sport cũng là lúc Phan Hiển gặp được cô giáo Khánh Thi. Anh yêu cô giáo của mình và mối tình ấy đã vượt lên tất cả để họ được đến với nhau. Khi ấy chính Phan Hiển là người dìu dắt, giúp Khánh Thi bước qua những tổn thương để mở lòng với hạnh phúc. Dù còn ít tuổi nhưng anh lại tỏ ra chín chắn hơn người, điều đó đã làm Khánh Thi cảm phục để rồi yêu.

Vốn là một chàng công tử sinh ra đã sướng nhưng Phan Hiển không bao giờ tỏ ra kiêu căng hay ỉ lại vào gia thế. Anh luôn tự thân vận động, tự lo cho sự nghiệp của mình và cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân bằng chính tài năng sức lực tự có.

Ngay cả đến kinh tế, Phan Hiển cũng tự mình dựng xây. Trung tâm nhảy của Khánh Thi - Phan Hiển chính là mồ hôi công sức cả hai cố gắng để cho mọi người thấy họ không có thói quen dựa dẫm.

Cho đến hiện tại, khi tin đồn Khánh Thi vì tiền nên mới yêu Phan Hiển lộ ra ngoài, chàng trai sinh năm 1993 vẫn đứng lên bảo vệ vợ. Anh đã rất tức giận và coi đó là chuyện tào lao của những người rảnh rỗi. Bên cạnh đó Phan Hiển động viên vợ đi qua những đàm tiếu bịa đặt của người đời.

Phan Hiển thích phát triển vào sự nghiệp hơn là khoe mẽ về cuộc sống giàu có.