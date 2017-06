Đây chính là game online cấu hình nặng nhất thế giới: Đòi RAM 16GB, CPU I7, VGA khủng

Dark and Light chắc chắn là một trong những game online khủng nhất hiện nay và bạn sẽ phải có bộ máy tính cực mạnh mới có thể chiến mượt được.

Sau khi hé lộ rằng sẽ mở cửa ngay trong năm nay thì game online bom tấn Dark and Light đã lại giới thiệu thêm một số thông tin về việc mở cửa tới game thủ. Theo đó thì trò chơi sẽ có giá khoảng 30 USD tại Trung Quốc, tương đương hơn 600 ngàn đồng, có thể còn thay đổi theo từng thời điểm khác nữa.

Tuy nhiên, thứ khiến cho game thủ phải giật mình trước Dark and Light chính là cấu hình máy tính mà Snail Games khuyên dùng để chơi sản phẩm này. Với cả loạt những linh kiện đắt tiền để chơi mượt bao gồm cả CPU dòng Core i7 cao cấp, RAM khủng 16GB và một số loại VGA thuộc hàng cao cấp nhất hiện nay.

Cụ thể các bạn có thể theo dõi chi tiết hơn sau đây:

MINIMUM - Tối thiểu

OS: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1

Processor: 2GHz Dual-Core 64-Bit CPU

Memory: 4GB RAM

Video Card: DirectX10 Compatible GPU with 1 GB Video RAM

Hard Drive: At least 50 GB of free space

DirectX: DirectX 10

RECOMMENDED - Khuyên dùng

OS: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1 / Windows 8

Processor: Intel Core i7 4770K 3.50 GHz

Memory: 16 GB DDR3 RAM

Video Card: GeForce GTX 780 Ti 3GB

Hard Drive: At least 50 GB of free space

DirectX: DirectX 10

PERFECT - Tuyệt hảo

OS: 64-Bit Windows 7 Service Pack 1/ Windows 10

Processor: Intel Core i7-5820K 6x 3.3 GHz

Memory: 16GB DDR4 2133MHz (2x 8GB)

Video Card: GeForce GTX 1070 or Higher

Hard Drive: At least 50 GB of free space

DirectX: DirectX 10

Vâng, các bạn có thể thấy rằng Dark and Light còn nặng hơn cả những game offline cao cấp nhất, xếp vào dạng AAA hiện nay. Chắc chắn rằng những game thủ Việt Nam muốn tham gia trò chơi này sẽ phải chi không ít tiền để nâng cấp hay xây dựng máy tính mới...

Hiện tại thì Dark and Light đã ra mắt địa chỉ trang chủ là: http://www.playdnl.com/ cùng với đó là trang Steam: http://store.steampowered.com/app/529180/.