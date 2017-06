Epicenter ngày thứ 2: Sumail bất tử với EarthShaker, Miracle thảm bại dù được cầm Invoker

Ngày thứ hai của Epicenter là ngày ra quân của hàng loạt ông lớn như EG, Liquid, IG hay team được ưa thích nhất Na`Vi, tuy nhiên ấn tượng thật sự của ngày thứ 2 chỉ tới duy nhất từ đội team của xứ sở cờ hoa: EvilGeniuses.

Trận đấu đáng chú ý nhất của ngày là cuộc chạm chán giữa EG và IG khi đây đều là 2 team vào tới bán kết Kiev Major vừa rồi và họ đều có những tay chơi thượng hạng. Tuy nhiên, trong một ngày đẹp trời, Sumail vác EarthShaker ra mid và đưa Puck cho Universe cầm và chú bò đất của EG trở thành vị thần bất tử thật sự với KDA kinh khủng là 16/0/10. Trận đấu không thể kéo tới game thứ 3 khi mà Sumail có được Storm Spirit thương hiệu của mình và anh cùng những người đồng đội dễ dàng hạ gục IG.

EarthShaker quá hay của Sumail nghiền nát IG.

LGD.FY và Secret cũng thi đấu cực kì tốt trong ngày thứ 2 khi họ đều có được chiến thắng cho riêng mình và đặc biệt hơn đó đều là những chiến thắng trước Liquid. Liquid đang cho chúng ta thấy một phong độ thi đấu vô cùng tệ hại khi mà MindControl đi lane cực kì yếu, Matubaman farm rất nhanh nhưng chọn vị trí trong combat kém, Miracle và bộ đôi support vẫn thi đấu tròn vai nhưng từng đó là chưa đủ để Liquid chiến thắng nếu họ tiếp tục chơi như đang đánh pub tại giải đấu lớn này.

AhFu có phong độ cao là nguyên nhân LGD.FY thi đấu tốt tại giải lần này.

Na`Vi khởi đầu một cách không thể tệ hơn khi họ thua 2 trắng trước OG, dẫu biết OG vừa vô địch Major nhưng họ lại vừa để thua trước LGD.FY, một team vô danh từ Trung Quốc, nên người hâm mộ hi vọng rằng Na`Vi sẽ làm nên điều gì đó. Nhưng không, hi vọng nhiều thất vọng càng cao, Na`Vi đi lane quá yếu khi mà một tay chơi chuyên thua mid như Ana còn thắng được Dendi ở mid. Hơn nữa thì lối đánh của Na`Vi quá rời rạc, các thành viên di chuyển trong vô thức là nhiều và đó là thứ mà OG cần để có được một chiến thắng nhằm nuôi hi vọng có một suất vào thẳng bán kết ở main event.