Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng lớn chưa từng có ở Hà Nội

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội. Nguyên nhân gây cháy rừng đang được các cơ quan chức năng điều tra nhưng nhận định sơ bộ có thể do thời tiết oi, nóng dẫn tới xảy ra cháy rừng.

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội cho biết, đây là vụ cháy rừng lớn nhất, lâu nhất trong lịch sử, với khoảng 50ha rừng bị thiệt hại.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Sóc Sơn (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, huyện Sóc Sơn xảy ra vào chiều 5/6 đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ ngày 6/6.

Theo Công an huyện Sóc Sơn, vào sáng 6/6, lực lượng Công an thành phố Hà Nội, Kiểm lâm phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng phòng hộ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn đã làm thiệt hại khoảng 50 ha rừng keo, thông, bạch đàn... Nhận định của cơ quan chức năng, đám cháy lan sang diện tích rừng thuộc khu vực giáp ranh với ba xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Sóc Sơn cho biết: Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa rừng phòng hộ Nam Sơn chủ yếu là gồm các loại cây như thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt, khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn. Bên cạnh đó, do nguồn nước ở xa hiện trường, việc tiếp nước dập lửa gặp khó khăn.

Đến khoảng 23 giờ ngày 5/6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới dẫn được vòi nước vào một số điểm trọng yếu gần khu dân cư, đền Sóc để chữa cháy.

Trước đó, do địa hình đồi núi dốc, rừng cây dày đặc, lực lượng chức năng chỉ thực hiện dập lửa thủ công như lập dải phân cách, phát luồng tuyến chia ranh giới chống cháy lan… Đến khoảng 3 giờ ngày 6/6, ngọn lửa mới bị khống chế hoàn toàn.

