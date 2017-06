Tom Cruise trở lại với bom tấn 'Xác ướp'

"The Mummy" – bộ phim mở màn cho chuỗi phim quái vật của Universal đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía





Ở phiên bản "The Mummy" lần này, nam diễn viên gạo cội Tom Cruise sẽ thủ vai chính Nick Morton, một sĩ quan quân đội Mỹ. Nick Morton và đồng đội của anh nhận nhiệm vụ vận chuyển một quách cổ có chứa xác ướp Ai Cập bên trong. Sau khi xác ướp được đưa lên chiếc máy bay vận tải và cất cảnh, tai nạn lập tức giáng xuống đầu cả đoàn khiến rất nhiều người thiệt mạng, Nick dường như đã chết và tỉnh dậy trong một nhà xác...

Trailer "The Mummy" (Xác Ướp)

Xác ướp lần này là một nữ hoàng quyền lực với dã tâm tiêu diệt tất thảy loài người, hứa hẹn những tình tiết mới thú vị và hấp dẫn.

The Mummy là một bộ phim phiêu lưu, hành động, kinh dị do Mỹ sản xuất được đạo diễn bởi Alex Kurtzman, được chắp bút kịch bản bởi Jon Spaihts và Christopher McQuarrie. Đây là phiên bản tái khởi động của loạt phim The Mummy nổi tiếng và là bộ phim thứ nhất trong Vũ trụ điện ảnh Quái vật chung của Universal. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson.

Tom Cruise cùng bạn diễn Annabelle Wallis

Nhân dịp khởi chiếu 'The Mummy' (Xác ướp) tại Việt Nam, CGV sẽ gửi tặng độc giả VietNamNet 8 vé dự công chiếu phim tại 2 miền. Quý độc giả đăng ký nhận vé gửi thư với tiêu đề: ‘Mummy - HN' (với độc giả tại Hà Nội) và ‘Mummy - TP.HCM' (với độc giả tại TP.HCM) kèm thông tin địa chỉ, số điện thoại và số chứng minh thư tới congdong@vietnamnet.vn. Hạn chót nhận thư đến hết ngày 6/6/2017. BBT sẽ thông báo trực tiếp cho những độc giả may mắntrong ngày 7/6.

Minh Thư