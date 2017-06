Mỹ đổ bộ al-Zkuf, lập bàn đạp đánh lấn tới Deir Ezzor

Liên quân phương Tây do Mỹ lãnh đạo lại tiếp tục mở một căn cứ quân sự mới ở khu vực biên giới Syria-Iraq.

Liên quân Mỹ lập căn cứ mới ở Al-Zkuf

Trang mạng Southfront vừa dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, Liên minh chống khủng bố IS của phương Tây, do Mỹ lãnh đạo đã thiết lập một căn cứ quân sự mới ở Al-Zkuf, cách Al-Tanf 70 km về phía đông bắc gần biên giới Syria-Iraq.

Theo liên minh do Mỹ dẫn đầu, mục tiêu của cơ sở này là đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang đối lập Syria chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Căn cứ này nằm cách thành phố Al-Bukamal thuộc tỉnh Deir Ezzor khoảng 130 km. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết lực lượng Mỹ gồm bao nhiêu quân.

Một nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn, Jaysh Maghawir al-Thawra sẽ tham gia đợt huấn luyện ở căn cứ này dưới sự “chỉ dạy” của các cố vấn quân sự Mỹ. Đây cũng là nhóm phiến quân chi nhánh của Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực phía Nam của Syria.

Trong khi đó, các lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ cũng như các đơn vị từ các lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo tiếp tục huấn luyện các thành viên của Quân đội Tự do Syria (FSA) trong căn cứ Al-Tanf. Mục đích là để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào IS tại thành phố Al-Bukamal.

Tuy nhiên, FSA đến nay đã mở các cuộc tấn công vào lực lượng của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) trong vùng sa mạc của thủ đô Damascus.

Mục đích thực sự của căn cứ liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Al-Zkuf là nhằm ngăn chặn tiến trình SAA tiến sát biên giới Syria-Iraq, đồng thời ngăn cản các đơn vị của quân chính phủ Iraq cũng như các đơn vị dân quân cơ động (PMU - Popular Mobilization Units) có thể hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố của lực lượng trung thành với ông Assad ở Syria.

Mỹ đã lập thêm căn cứ ở Al-Zkuf nhằm “giữ đất” cho phiến quân đối lập

Ngoài ra, điều này cũng có thể góp phần ngăn chặn con đường vận chuyển vũ khí từ Iran sang Syria cho lực lượng dân quân người Shii’te Hezbollah của Lebanon, theo yêu cầu của Israel.

Hiện nay, SAA cũng duy trì một mũi tấn công sắc nhọn thọc vào vùng kiểm soát của phiến quân chi nhánh của FSA và đang đồn trú ở vị trí cách căn cứ Al-Tanf khoảng 40 km, do Mỹ đe dọa là nếu tiến quá phạm vi 45km xung quanh căn cứ này thì sẽ bị máy bay của liên quân Mỹ không kích.

Theo một số nguồn chính phủ, SAA vẫn đang đồn trú ở khu vực này và có kế hoạch tiến tới chiếm căn cứ Al-Tanf trong “cơ hội gần nhất có thể”. Tuy nhiên, điều này là rất khó khi Mỹ lập thêm 1 căn cứ mới để làm “lá chắn” cho phiến quân trên con đường tiến tới thị trấn al-Bukamal và Deir Ezzor.

Sau này, nếu quân FSA tiến đến đâu thì Mỹ sẽ lập căn cứ đến đó để ngăn chặn việc Quân đội Syria đánh chiếm lại; giữ đất cho phiến quân đối lập rảnh tay đánh tới Deir Ezzor. Đây là chiến thuật không mới, bởi vừa qua Mỹ đã điều động lực lượng lớn giữ đất cho người Kurd quyết tâm tiến đánh Raqqa.

Mỹ lập căn cứ giữ đất để phiến quân đánh Deir Ezzor

Hiện Quân đội Syria cũng đang triển khai kế hoạch 3 bước nhằm giải vây cho lực lượng SAA ở thành phố Deir Ezzor đang bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS, với ý định đánh dọc theo tuyến Quốc lộ M20 từ Palmyra đến Deir Ezzor, với tổng chiều dài gần 170km.

Kế hoạch này chia là 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 là đánh chiếm al-Sukhnar, giai đoạn 2 là giải phóng thị trấn Kobajjeb từ tay khủng bố IS và bước thứ 3 là đánh đến sân bay quân sự Deir Ezzor, trong đánh ra, ngoài đánh vào để đẩy lùi IS ra xa thành phố.

Tuy nhiên, kế hoạch này của Quân đội Syria rất khó thành công, một phần là do khoảng cách từ bàn đạp của FSA đến Deir Ezzor gần hơn một nửa so với khoảng cách tiến công của Syria từ Palmyra lên, trong khi đó, phiến quân sẽ nỗ lực đánh theo hướng Tây Bắc để chặn đường cao tốc M20.

Hiện nay, Quân đội Syria đang tiến rất chậm ở hướng Palmyra, còn hướng al-Tanf đang bị liên quân Mỹ bao vây và Washington đã trực tiếp tung máy bay chặn lại nên đành án binh bất động.

Do đó, Quân đội Syria có thể chiếm được al-Sukhnar nhưng họ khó có thể tiến được tới Kobajjeb, đừng nói là tiến được tới khu vực sân bay Deir Ezzor để hỗ trợ lực lượng SAA trấn thủ ở đây nối liền hai nửa thành phố và đẩy lùi IS ra xa vùng sa mạc phía Đông.

Việc Mỹ lập thêm căn cứ này cho thấy mục đích rõ ràng của Washington và đồng minh là đánh chiếm al-Bukamal làm bàn đạp khống chế cửa ngõ vào Syria từ Iraq, đuổi IS vào sâu trong đồng bằng tỉnh Homs; đồng thời tạo bàn đạp để đánh lấn dần lên thành phố Deir Ezzor, quét sạch IS để thay chân chúng bao vây lực lượng của SAA đang trấn thủ thành phố này.

Trong trường hợp cấp bách, liên quân Mỹ có thể bỏ qua al-Bukamal đánh thẳng lên Deir Ezzor. Nếu vây chặt được SAA trong thành phố này và chiếm được cả khu vực phía đông của tỉnh thì việc giành lại al-Bukamal sau đó cũng không phải là quá khó khăn.

Mỹ sẽ lần lượt lập các căn cứ dọc biên giới Syria giống như ở Raqqa và al-Hasakah

Với chuỗi căn cứ giống như ở al-Raqqa và al-Hasakah, chiến thuật này sẽ gây khó khăn cho Quân đội Syria thực hiện kế hoạch giải vây cho thành phố Deir Ezzor, bởi nói thẳng ra, trong bối cảnh hiện nay, Nga và Syria sẽ không thể tấn công vào căn cứ của Mỹ được.

Tình hình tuy căng thẳng nhưng không phải là Nga và Syria không có cơ hội bởi tuy đã tiến gần Deir Ezzor hơn so với SAA, nhưng hiện phiến quân đối lập vẫn còn cách Deir Ezzor khá xa.

Thế nhưng, cục diện cũng có thể sẽ thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn bởi Mỹ đã có thể bốc các tay súng người Kurd và pháo hạng nặng đến đánh chiếm đập nước và sân bay Tabqah ở Raqqa, thì họ cũng có thể làm tương tự để giúp phiến quân cắt đứt đường cao tốc M20.

Hiện nay, chỉ có một cách là Nga buộc phải sử dụng máy bay để không vận lực lượng chiếm lĩnh một số cứ điểm dọc đường cao tốc M20 như al-Sukhnar và Kobajjeb và sống chết cố thủ chắc ở đó để ngăn chặn phiến quân đối lập cắt đứt con đường huyết mạch lên Deir Ezzor này; đồng thời hỗ trợ tối đa cho lực lượng đồn trú trong thành phố Deir Ezzor mở rộng phạm vi kiểm soát, lập vùng đệm ngăn chặn Mỹ và phiến quân áp sát thành phố.

Còn nếu cứ để phiến quân đối lập đánh lấn dần lên phía Bắc rồi trao lại cho Mỹ lập căn cứ chốt giữ thì chắc chắn với chiến thuật “Tằm ăn rỗi” này, toàn bộ tỉnh Deir Ezzor sẽ rơi vào tay Mỹ, còn khủng bố IS sẽ tràn vào cửa ngõ tỉnh Homs và Hama của Syria.

Theo Thiên Nam