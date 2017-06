FBI bắt người làm lộ tài liệu mật vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một nhân viên nhà thầu liên bang đến từ Augusta, bang Georgia với cáo buộc làm lộ tài liệu tình báo trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ với giới truyền thông.

Nghi phạm Reality Leigh Winner (Ảnh: Reuters)

NBC News đưa tin, Bộ tư pháp Mỹ ngày 5/6 cho biết cô Reality Leigh Winner, 25 tuổi, đã bị cáo buộc tiết lộ tài liệu tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) tới trang tin The Intercept. Đây là tài liệu điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào hệ thống bầu cử Mỹ hồi năm ngoái.

Bộ Tư pháp cho biết thêm cô Winner đã được tuyển vào làm trong Tập đoàn Quốc tế Pluribus vào đầu tháng 2 năm nay và được quyền tiếp cận các thông tin tối mật. Tập đoàn Pluribus là đối tác của Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Quân đội và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Điều tra viên đội điều tra đặc biệt FBI, Justin Garrick, tiết lộ rằng cô Winner đã in tài liệu từ máy tính làm việc vào ngày 9/5/2017 và gửi cho một đơn vị truyền thông. Cơ quan truyền thông này sau đó đã xin xác nhận tính xác thực của các tài liệu từ NSA.

Ông Garrick cho biết thêm cơ quan đã phân tích tài liệu mà bên báo chí cung cấp và xác định nó đã được in và làm lộ từ một nơi bảo mật thông tin. Sau một cuộc thanh tra nội bộ, cuộc điều tra đã được khoanh vùng đối với 6 nghi phạm, trong đó có cô Winner. Sau khi xem xét kỹ hơn, cơ quan điều tra đã phát hiện cô Winner đã có liên lạc qua thư điện tử với tòa soạn báo The Intercept. Báo cáo không tiết lộ sâu hơn về danh tính của cá nhân thuộc tòa báo đã có liên hệ với cô Winner. Cô Winner sau đó đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Đức Hoàng