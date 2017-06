Thừa Thiên Huế: Liên tiếp bắt nhiều xe chở mỹ phẩm lậu cực lớn

Ngày 5/6, Đội chống buôn lậu - Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã liên tiếp bắt được nhiều xe khách chở hàng mỹ phẩm lậu, nhiều mặt hàng có dấu hiệu làm giả.

Theo đó, trong ngày 2/6 tại Km 23+800 tuyến Quốc lộ 1A đoạn đường tránh Huế, địa phận thị xã Hương Trà, trong lúc tuần tra Đội chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện xe khách giường nằm mang BKS 51B – 148.82, chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội do lái xe Nguyễn Thành Trung (trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Trên xe có hơn 38.800 gói dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Dove và Clear có dấu hiệu làm giả được đựng trong các thùng giấy lớn.

Cũng trong tại địa điểm trên trong ngày 1/6, Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế còn phát hiện xe khách BKS 15B – 016.40 do lái xe Phạm Văn Lai, trú tại 105 An Dương Vương, phường An Đông, TP Huế điều khiển trên chứa 234 đồng hồ nghi giả các thương hiệu nổi tiếng như Citizen, Tissot, Michael Kork, Skmei…và 100 hộp mỹ phẩm White Body loại 150ml, 220 ống son Mini Garden và 100 kính mắt các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế trên không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của các nguồn hàng.

Nhiều mỹ phẩm lậu, có dấu hiệu làm giả bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số lô hàng trên và tiếp tục xử lý vụ việc.

Đại Dương