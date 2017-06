Rừng Sóc Sơn trơ trụi sau vụ cháy lịch sử

Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 50ha rừng keo, thông, bạch đàn... Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Sóc Sơn cho biết: Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa rừng phòng hộ Nam Sơn chủ yếu là các loại cây như thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt, khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn. Bên cạnh đó, do nguồn nước ở xa hiện trường, việc tiếp nước dập lửa gặp khó khăn.