Hoa hậu Mỹ Linh “lột xác” gợi cảm đi chấm thi The Face

Mới đây, xuất hiện tại buổi ghi hình của The Face, Hoa hậu Mỹ Linh gây ấn tượng mạnh không chỉ với phong cách trang điểm, làm tóc, mà còn cả thần thái. Người đẹp đã phải cố gắng mới thu xếp được thời gian tham gia The Face vì đang bận rộn ôn thi học kì.

Được biết, Hoa hậu Mỹ Linh nhận lời mời làm giám khảo khách mời trong chương trình The Face và được thiết kế gấp chiếc đầm màu trắng kem gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng.

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, khi được mời làm khách mời đặc biệt của chương trình, Hoa hậu Mỹ Linh đã thu xếp thời gian và nhận lời tham gia dù rất bận rộn với việc học hành thi cử.

Mỹ Linh chia sẻ, cô sắp được nghỉ hè, tuy nhiên từ đây đến cuối tháng 6 cô phải trải qua kì thi học kỳ đầy vất vả. Do đó, cô sẽ hạn chế nhận lời mời tham dự các sự kiện trong khoảng thời gian này để tập trung cho việc ôn bài.

Rất may, lịch ghi hình của The Face không ảnh hưởng tới tiến độ học tập nên cô mới có thể tham dự được. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, bận rộn với những lịch trình công việc nhưng Mỹ Linh vẫn cố gắng theo đuổi lịch học ở trường.

Nếu không thể đến lớp được thì cô sẽ nhờ bạn bè trong lớp chép bài hộ, còn đối với lịch thi, cô sẽ từ chối tất cả các sự kiện nếu không thể sắp xếp thời gian phù hợp.

Người đẹp "đọ dáng" với Lưu Hương Giang

Xuất hiện tại The Face, người đẹp diện chân váy xòe mềm mại cùng những đường may nổi cứng cáp từ thân áo. Bộ đầm có điểm nhấn chính là phần cúp ngực gợi cảm, vai áo được thiết kế bản trung có kèm typography. Người đẹp còn kết hợp chiếc áo vest cùng màu để tăng lên vẻ thanh lịch, kín đáo và sang trọng. Set đồ còn giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe triệt để vóc dáng đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ. Trước đây, Đỗ Mỹ Linh vốn "đóng khung" với phong cách an toàn, dịu dàng nên việc cô xuất hiện với phong cách quyến rũ mang đến một làn gió mới cho The Face.

Cô vui vẻ trò chuyện với đàn chị. Bà mẹ 2 con Lưu Hương Giang cũng mang đến thần thái trẻ trung, thanh lịch.

Để có được thần thái cuốn hút khi tham dự chương trình, cô được tư vấn chọn trang phục cũng như khéo léo kết hợp các phụ kiện: giày mũi nhọn cùng trang sức hài hòa, đẹp mắt, giúp người đẹp tỏa sáng trong mọi khuôn hình. Buổi ghi hình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Lưu Hương Giang trong vai trò khách mời.

Hoa hậu Mỹ Linh khác lạ với đầm cúp ngực

